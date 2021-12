L’intégrateur Mobix est récompensé pour ses années de travail et son implication dans l’écosystème Zoho. L’entreprise, basée près de Toulouse, vient d’être certifiée Zoho Premium Partner, le plus haut et le plus exigeant niveau de certification, par l’éditeur de la populaire suite SaaS bureautique et CRM. Elle est la troisième en France à atteindre ce niveau et rejoint Zsphere et Vivasoft, les deux plus anciens partenaires dans l’hexagone de Zoho.

Créée en 2010, Mobix s’est développée en focalisant son activité sur Zoho. L’entreprise compte aujourd’hui 15 experts certifiés par l’éditeur et intervient en France comme à l’international pour plus de 150 clients, de différentes tailles et métiers. Ses prestations s’articulent autour du conseil, du déploiement projet, de la formation et du support. Elle apporte sa contribution à l’écosystème par des wébinaires réguliers, la publication d’extensions applicatives sur Zoho Marketplace et l’animation d’une chaine pratique sur Youtube. Un engagement qui lui fait gravir la plus haute marche de certification.