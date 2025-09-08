Dans un monde où les équipements IT pullulent, se perdent, se cassent, ou se retrouvent dans un fond de tiroir, Mobilehub, logiciel SaaS made in France édité par bconnex, propose une gestion de parc simple, fluide et centrée sur l’utilisateur.

Gérer un parc IT aujourd’hui, ce n’est plus seulement savoir qui a reçu quoi et quand. C’est orchestrer l’onboarding et l’offboarding, tracer les mouvements de matériel, connecter les données des opérateurs, des MDM, des SIRH et les outils de cybersécurité, tout en gardant une vue claire et actualisée de la flotte. Et surtout, c’est offrir une expérience utilisateur efficace, sécurisée et responsable. Mobilehub s’impose comme la tour de contrôle du cycle de vie des assets IT.

Ce que Mobilehub change concrètement pour les entreprises

-Une vue en temps réel et un historique du parc

Mobilehub agrège des données fiables issues d’opérateurs, de MDM et d’outils tiers. Résultat : un inventaire constamment à jour, qui permet non seulement de savoir qui possède quoi, mais aussi quand, pourquoi et comment le matériel a été attribué, déplacé ou recyclé.

-Un onboarding / offboarding simplifié

À chaque arrivée ou départ, Mobilehub orchestre le déploiement des équipements : signature électronique via Yousign, message automatisé de restitution, et même réaffectation du terminal. Le tout sans friction, sans perte, et avec des économies à la clé. Bonus RSE : la seconde vie du matériel est valorisée.

-Une interconnexion naturelle avec les outils métiers

MDM, SIRH (type Lucca), extranets opérateurs ou encore votre EDR… Mobilehub ne cherche pas à remplacer l’existant, mais à le sublimer. Il centralise les données et les rend exploitables dans une seule interface claire et intuitive.

-Du reporting et du pilotage actionnable

État des équipements, répartition des matériels par département ou utilisateur… Les tableaux de bord de Mobilehub transforment les données en décisions. Utile pour réduire les coûts, anticiper les besoins ou justifier les budgets.

-Une gestion IT alignée avec les engagements RSE

Avec Mobilehub, la gestion de votre parc IT devient un levier concret de réduction de l’empreinte carbone.

-Réduction des achats inutiles

Un bon inventaire, c’est un achat évité. En suivant les matériels en temps réel, en réaffectant ceux disponibles, il est possible de prolonger la durée de vie et d’éviter les remplacements systématiques.

-Valorisation du réemploi

Lorsqu’un collaborateur quitte l’entreprise, Mobilehub gère le retour des équipements et facilite leur redistribution. Les terminaux retrouvent une seconde vie au lieu de finir oubliés dans un tiroir.

-Suivi des indicateurs RSE

Mobilehub permet de mesurer les pratiques responsables : taux de réutilisation, durée moyenne d’usage, équipements recyclés et part d’équipements reconditionnés du parc… Des indicateurs précieux pour nourrir ses bilans extra-financiers ou labels environnementaux.

Les bénéfices côté client

Gain de temps monumental : fini les allers-retours entre outils, les mails pour récupérer du matériel ou les demandes manuelles d’état de stock.

Amélioration de la sécurité : qui a accès à quel équipement, quand et dans quel état ? Mobilehub apporte une traçabilité complète.

Expérience utilisateur premium : chaque collaborateur dispose de l’équipement adéquat dès son arrivée, et le restitue facilement à son départ.

Économie et responsabilité : les terminaux sont mieux utilisés, réaffectés intelligemment et peuvent bénéficier d’une seconde vie dans une logique d’économie circulaire.

Pilotage stratégique : grâce à une vision unifiée du parc, Mobilehub permet de rationaliser la flotte, optimiser les contrats opérateurs et anticiper les besoins.

Sébastien REVERDY, CEO de bconnex chez bconnex « Disponible en mode SaaS, Mobilehub est une solution à tiroirs: chaque entreprise construit l’offre dont elle a besoin. Vous voulez juste la gestion de stock ? C’est possible. Vous souhaitez tout le package avec onboarding, interfaçage MDM, signature électronique et recyclage ? C’est possible aussi. La scalabilité est intégrée dans l’ADN de l’outil. »

Mobilehub n’est pas simplement un logiciel de gestion de parc IT. C’est un véritable chef d’orchestre de la vie digitale en entreprise, un copilote qui aligne IT, RH, DSI, et collaborateurs autour d’un objectif commun : faire plus simple, plus rapide, plus sûr et plus vert.