Le VAD essonnien annonce la signature d’un accord d’importation avec l’éditeur en cybersécurité Illumio spécialisé dans la micro segmentation réseau. Illumio est à l’origine d’une technologie qui vise à empêcher les attaquants à l’origine d’une violation de périmètre réussie de se mouvoir latéralement au sein d’un réseau en surveillant et en limitant le trafic entre les différents segments du réseau.

Elle permet notamment de cartographier et d’étanchéifier les charges applicatives quel que soit leur emplacement et les appareils impliqués en appliquant automatiquement les politiques des plateformes de cybersécurité existantes. En cela, Illumio s’annonce parfaitement complémentaire du portefeuille de solutions de cybersécurité que Miel propose déjà.

L’offre d’Illumio va ainsi être en mesure de se lier aux pare-feux applicatifs de Palo Alto, aux solutions de contrôle d’accès réseau de Forescout, aux produits de gestion des identités et d’accès à distance de BeyondTrust. Autant de marques figurant en bonne place à son catalogue.

Pour ses promoteurs, la micro segmentation d’Illumio est appelée à s’imposer comme un maillon essentiel de toute stratégie zéro confiance (Zero Trust).

Illumio a opté pour un modèle de distribution à deux niveaux pour se déployer en Europe, où la société est représentée depuis quelques mois. C’est dans ce cadre qu’intervient le partenariat avec Miel, premier VAD signé sur le marché français. À noter que la société a finalisé en juin dernier un tour de table de 225 millions de dollars, qui a porté sa valorisation à 2,75 milliards de dollars.

Pour Miel, ce référencement arrive peu après ceux de Veridium (authentification sans mot de passe), Rapid7 (gestion des vulnérabilités), Opengear (résilience réseau) et ControlUp (monitoring temps réel en environnement centralisé), intervenus au cours des douze derniers mois. Spécialiste des espaces de travail digital et de la cybersécurité, Miel s’adresse à une clientèle de intégrateurs, revendeurs et cloud providers locaux qu’il initie et forme aux technologies émergentes mais qu’il approvisionne aussi en marques premium (Palo Alto, Netapp, Citrix, Datacore, Extreme Networks…)

Fort d’un catalogue qui continue de s’étendre et de la reprise des événements en présentiel à partir de septembre, Miel table sur une croissance d’au moins 10% cette année, ce qui devrait porter son chiffre d’affaires au-delà des 90 M€ pour l’exercice en cours.