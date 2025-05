Après une première salve de quelques centaines de postes au début de l’année, Microsoft annonce qu’il va licencier près de 3 % de ses effectifs, soit environ 6 000 personnes si l’on considère qu’il employait 228 000 personnes à temps plein en juin 2024. L’éditeur a indiqué que ces licenciements concerneraient toutes les équipes, toutes les géographies et tous les niveaux hiérarchiques, mais en s’attachant toutefois à simplifier sa chaîne hiérarchique.

Alors que Microsoft enchaîne les exercices en forte croissance (+15 % sur le dernier trimestre et +12 % sur le précédent), ses effectifs n’ont que peu progressé depuis un an. Lors de la présentation des résultats trimestriels le mois dernier, Amy Hood, directrice financière de l’entreprise, avait indiqué que les effectifs à fin mars n’avaient augmenté que de 2 % par rapport à ceux de l’année précédente et qu’ils étaient même en légère baisse par rapport à la fin de 2024.

Ces licenciements interviennent alors que Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a récemment déclaré lors d’une conversation avec Mark Zuckerberg que jusqu’à 30 % du code de l’entreprise était écrit par l’IA. Ce qui pose la question de l’impact de l’IA sur l’emploi dans les entreprises de la Tech.

Mais ce serait finalement non pas une conséquence de l’utilisation de l’IA mais une volonté de libérer des capitaux pour les investir dans l’IA qui justifierait ces licenciements. Forbes rapporte ainsi les propos de l’analyste Gil Luria qui estime que le niveau d’investissement actuel de Microsoft, nécessiterait une réduction d’au moins 10.000 postes annuels pour compenser les amortissements liés à ces investissements.

Satya Nadella a ainsi déclaré que Microsoft prévoyait de consacrer 80 milliards de dollars à ses projets autour de l’IA au cours de l’exercice 2025. C’est plus que les 70,07 milliards de dollars de chiffre d’affaires que l’éditeur a réalisés sur son troisième trimestre fiscal clos fin mars. Et c’est quasiment trois fois plus que ses 25,8 milliards de dollars de bénéfice net sur ce même trimestre.