L’activité Cloud et Intelligence Artificielle de Microsoft se réorganise. L’actuel vice-président exécutif de Microsoft Azure, Jason Zander, va diriger une nouvelle équipe appelée Strategic Missions and Technologies (SMT) qui regroupera les activités Azure Space, telco (Operators) et Quantum.

Jason Zander travaille chez Microsoft depuis près de 30 ans. En tant que membre de l’équipe de direction, il reporte directement à Satya Nadella. Personne ne le remplacera à son ancien poste. La direction a plutôt opté pour un remaniement des équipes en interne.

L’équipe Azure Core, en charge des applications de base et de l’infrastructure, continuera d’être dirigée par Girish Bablani. L’équipe Azure Dedicated, dirigée par Eric Lockard, sera transférée à l’équipe Azure Core. L’équipe d’infrastructure globale d’Azure fera désormais partie de l’équipe centrale d’Azure.

Par ailleurs, une nouvelle équipe Cloud for Industry and Global Expansion sera prise en main par Corey Sanders, responsable du recrutement de fournisseurs indépendants de logiciels (ISV) pour l’ensemble du cloud de Microsoft. Ce dernier rendra compte à Scott Guthrie, vice-président exécutif de Cloud et Intelligence Artificielle. Rani Borkar, responsable de l’infrastructure d’Azure, rejoindra également l’équipe de direction de Scott Guthrie. De même pour Billy Anders, qui dirige l’équipe Azure CXP. Idem pour Doug Phillips, à la tête de l’équipe Azure Edge et Platform, et pour le chercheur technique Mark Russinovich.

Tous ces changements annoncés en interne chez Microsoft sont effectifs dès à présent, selon notre consœur de ZDnet.