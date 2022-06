Entouré de partenaires, Microsoft a présenté le 31 mai son plan Compétences Cybersécurité. Et a choisi pour le faire le site emblématique du Campus Cyber. Alors que 15 000 postes cyber seraient vacants en France, le géant informatique veut jouer un rôle actif pour combler la pénurie de talents en cybersécurité, en jouant sur les deux tableaux de la sensibilisation et de la formation.

« Avec ce plan de formation d’envergure nationale, nous avons pour ambition de former 10 000 nouveaux professionnels de la cybersécurité d’ici 2025, et comptons renforcer les compétences des professionnels du secteur via nos programmes de formation continue. Cette année, déjà 10 000 d’entre eux ont été touchés par ces programmes, qui sont essentiels à l’heure où le nombre de cyberattaques augmente. Je suis convaincue du potentiel de notre engagement aux côtés de partenaires experts et souhaite que toutes celles et ceux qui le souhaitent, puissent embrasser une carrière dans la cybersécurité, quel que soit leur profil », a commenté Corine de Bilbao, Présidente de Microsoft France.

Pour mettre le pied à l’étrier aux futurs professionnels, Microsoft va étendre les partenariats noués depuis 2018 avec plusieurs écoles d’ingénieurs et de l’enseignement. Ses modules de formations, qui reposent notamment sur le MOOC « Cybersécurité défensive en environnement Microsoft », seront suivies dès l’année prochaine par 1000 étudiants, contre 220 actuellement. Aux quatre écoles déjà partenaires (ECE, Epita, Epitech, Efrei) viendront s’ajouter l’école 2600 et Guardia Cybersecutity School. Les formations seront aussi dispensées à des étudiants en BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations).

Pour former les professionnels déjà en poste, Microsoft propose à ses clients et partenaires le programme Enterprise Skills Initiative (ESI). Il permet de valider ses acquis professionnels en obtenant des certifications Microsoft sur la sécurité, la gestion des identités et de la conformité numériques. Le Cybersecurity Institute, créé en partenariat avec Avanade, cible lui les professionnels expérimentés qui veulent intégrer le équipes et les projets cybersécurité d’Avanade.

Un autre volet important est dédié aux personnes en recherche d’emploi ou de reconversion. Microsoft s’associe à Simplo.co pour créer l’école Cyber Microsoft by Simplon, dont l’ambition est de former 100 personnes dès la première année, avec une première promotion parrainée par Advens. « Nous cherchons à reproduire ce que nous avons fait sur l’intelligence artificielle : ouvrir ces métiers à des profils plus divers, plus féminins et plus inclusifs », explique Frédéric Bardeau, le président et co-fondateur de cette école du numérique.

L’autre priorité du plan de Microsoft est de sensibiliser aux bonnes pratiques de la cybersécurité et à la découverte de ses métiers. A cette fin l’éditeur a conçu un kit pédagogique conçu pour les professeurs de lycée et leurs élèves. Mis à disposition publiquement sur GitHub, il vise à donner des conseils de base pour se prémunir contre les attaques, mais aussi à faire découvrir les différents métiers du secteur en sortant des stéréotypes.

Pour éviter les levées de bouclier, le kit évite toute référence à Microsoft. L’initiative est soutenue par ailleurs par Cybermalveillance.gouv.fr. « Nous encourageons cette démarche visant à faire découvrir les métiers de la cybersécurité aux jeunes publics : donnons dès aujourd’hui envie aux nouveaux talents de demain », clame son directeur général Jérôme Notin.