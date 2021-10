A l’occasion des Assises de la Sécurité 2021, la filiale française de la firme de Redmond officialise la nomination de son nouveau directeur des solutions de cybersécurité. Paul Dominjon a pour mission l’élaboration d’un plan stratégique de promotion des solutions professionnelles de cybersécurité de Microsoft, dans le cadre de la vision Zero Trust de l’éditeur : prévention des menaces, protection des données et supervision de la sécurité.

Cet expert de la sécurité informatique prend la tête d’une nouvelle équipe. Il coordonnera également les équipes marketing, vente et après-vente des solutions de cybersécurité de Microsoft. « Je suis ravi de participer à la création de cette nouvelle équipe qui témoigne de la détermination de Microsoft à accompagner nos clients et partenaires dans un contexte où les menaces et attaques se multiplient. J’ai à cœur de continuer le travail que je mène depuis de nombreuses années autour des enjeux de cybersécurité et de confiance numérique pour que chaque individu et chaque organisation garde un coup d’avance dans la sécurisation de ses activités », exprime-t-il dans un communiqué.

Diplômé en informatique de l’Université de Grenoble, avec une spécialisation en marketing stratégique obtenue à l’ESSEC, Paul Dominjon est fort de 25 ans d’expérience dans des sociétés de services IT. Il a rejoint Microsoft France en 2018. Auparavant, il a passé 13 ans chez Symantec, 5 ans chez Veritas Technologies et 6 chez GE Capital.