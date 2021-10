« Les arguments en faveur de la transformation numérique n’ont jamais été aussi clairs et urgents », a déclaré Satya Nadella, le PDG de Microsoft, lors de sa présentation des résultats du premier trimestre de l’année fiscale 2022. Ils font tout aussi clairement la fortune de l’éditeur. Pour la première fois, les revenus de ses activités cloud ont dépassé les 20 milliards de dollars sur un trimestre. Microsoft signe un trimestre particulièrement solide, la quasi totalité de ses activités affichant une croissance à deux chiffres.

Au premier trimestre, clos fin septembre, le chiffre d’affaires a ainsi atteint 45,32 milliards de dollars, en hausse de 22% sur un an, alors que les analystes attendaient 43,9 milliards de dollars. Le bénéfice net a lui bondi de 48% à 20,50 milliards de dollars, soit 2,71 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 2,27 dollars, dépassant le consensus de 20 cents.

Si l’on regarde le détail des activités, la division Intelligent Cloud est celle qui affiche la meilleure croissance et pèse le plus lourd dans les revenus de l’éditeur. Son chiffre d’affaires a progressé de 31% à 17 milliards de dollars. Azure et les services cloud enregistrent une croissance de 50% et la partie serveurs (Windows et SQL Server) et services associés de 31%.

Les ventes de la division Productivity and Business Processes ont de leur côté grimpé de 22% à 15 milliards de dollars. Les produits Office progressent de 18% pour la partie professionnelle et de 10% pour la partie grand public. LinkedIn et Dynamics font encore mieux, avec 42% et 48% respectivement.

Enfin, en croissance de 12% les revenus de la division More Personnal Computing ont atteint 13,3 milliards de dollars. Les revenus de la division Windows OEM sont en hausse de 10%, les produits et services Xbox en croissance de 2%, les revenus issus de la publicité sont aussi en hausse de 40%. Seuls les revenus issus des produits Surface sont en repli de 17%.

Au cours du trimestre, Microsoft a retourné 10,9 milliards de dollars aux actionnaires. C’est 14% de plus comparé au premier trimestre de l’exercice 2021.

Pour son second trimestre, Microsoft prévoit un chiffre d’affaires compris entre 50,15 et 51,05 milliards de dollars, en comparaison avec un consensus de 48,92 milliards de dollars.