Petite révolution dans l’univers ardu des contrats de licence Microsoft. Comme annoncé en septembre, les partenaires CSP (Cloud solution provider ou fournisseur de solutions cloud) de l’éditeur peuvent désormais accéder à ses licences perpétuelles directement depuis le programme CSP. Jusqu’ici, pour acheter des licences perpétuelles, il fallait passer par le programme Open License.

Principal intérêt de cette évolution pour les partenaires : la simplification. À l’heure où la plupart des entreprises sont en environnement cloud hybride, plus besoin de basculer d’un programme de licences à l’autre pour fournir aux clients tout ce dont ils ont besoin : tout est désormais accessible à partir d’un seul point et, surtout, selon un unique véhicule contractuel.

« Le programme CSP a été conçu pour permettre aux partenaires de piocher dans le catalogue Microsoft les briques technologiques dont ils ont besoin pour construire leurs propres offres, personnalisées en fonction des clients, rappelle Agnès Van de Walle, directrice de l’organisation partenaires de Microsoft France. Limité au départ aux solutions Azure, le programme s’est progressivement enrichi en s’ouvrant aux solutions modern workplace, puis aux offres Dynamics et aux tablettes. Désormais, tous ces produits, qu’ils soient fournis sous forme de souscription ou de licences perpétuelle, pourront tenir sur une seule facture. »

Cette innovation contractuelle s’inscrit dans un processus de disparition progressive des autres programmes de licences. « Le programme Open existe depuis environ 25 ans et il arrive à ses limites », souligne Agnès Van de Walle. Le volet Open license sera arrêté fin 2021. Et d’ici à cinq ans, les volets Open Value (avec software assurance) et Open Value Souscription (mode souscription) devraient connaître même sort. Pour accélérer la transition vers le programme CSP, qui restera à terme le seul modèle contractuel accessible aux partenaires, Microsoft a supprimé depuis le 1er janvier les remises additionnelles dont bénéficiaient les partenaires pour les transactions réalisées dans le cadre du programme Open License.

Selon Microsoft, moins de 20% de ses partenaires Open n’ont pas encore migré vers son programme CSP. Ceux-là ne pourront bientôt plus vendre des licences perpétuelles en mode strictement transactionnel.