« Microsoft augmente pour la 8ème fois consécutive de 10% les licences SPLA », s’agace Arnaud de Bermingham, dans un tweet. « On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. » Le président et fondateur de l’hébergeur Scaleway s’indigne d’une nouvelle hausse de prix annoncée par le géant de Redmond au 1er janvier 2022.

Le SPLA (service provider licensing agreement) est un contrat de 3 ans reconductible qui fournit un cadre légal entre Microsoft et ses partenaires fournisseurs quant aux droits d’utilisation des logiciels. Deux types de licences sont proposés : par abonné ou par processeur/cœur. Dans le cadre de ces contrats signés entre Microsoft et ses fournisseurs, les prix peuvent changer une fois par an (au 1er janvier) mais aussi au cours de l’année « pour refléter une évolution des taux de change ».

Voici un tableau détaillant les augmentations prévues en 2022 en fonction des logiciels concernés :

Et notre confrère de LMI de poser ouvertement la question : « Microsoft chercherait-il à inciter – d’aucuns diront contraindre – les fournisseurs à s’engouffrer sur Azure ? L’idée est en tout cas partagée par plusieurs fournisseurs cloud ».