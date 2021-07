La firme de Redmond va s’offrir un spécialiste de la gestion de l’exposition aux cyberattaques. Le montant de la transaction, non divulgué, s’élèverait à 500 millions de dollars en cash selon l’agence de presse Bloomberg.

« Nous sommes ravis d’ajouter les solutions de surface d’attaque et de renseignement sur les menaces de RiskIQ au portefeuille de Microsoft Security, étendant et accélérant ainsi notre impact », déclare le PDG de RiskIQ, Elias Manousos, dans un communiqué. « Nos capacités combinées permettront une protection, des enquêtes et une réponse de premier ordre contre les menaces actuelles. »

Elias Manousos fait ici référence à deux services conçus par sa société :

Tout d’abord, le service Illuminate qui, selon RiskIQ, se met à la place des cybercriminels pour surveiller l’exposition d’un système d’information, identifier les actifs vulnérables sur Internet et évaluer la surface d’attaque potentielle. Il en fournit une représentation visuelle. En avril dernier, l’entreprise expliquait qu’« au lieu de mettre en lumière le problème d’une vulnérabilité ou d’une brèche à la fois, RiskIQ Illuminate illumine l’ensemble de la surface d’attaque, d’un coup ».

Il fait également référence à son service PassiveTotal de renseignement sur les menaces. En effet, RiskIQ rassemble les informations provenant de la communauté des chercheurs en sécurité de sa plateforme PassiveTotal ainsi que celles analysées par apprentissage automatique. « Les utilisateurs disposent ainsi d’éléments de compréhension pour détecter et neutraliser plus rapidement les attaques : source, contexte, indicateurs de compromission ».

Qu’adviendra-t-il des employés de la start-up fondée en 2009 et en passe d’être acquise ? Dans son communiqué, Microsoft indique que « RiskIQ a construit une solide base de clients et une communauté de professionnels de la sécurité que nous continuerons à soutenir, à entretenir et à développer. La technologie et l’équipe de RiskIQ seront un ajout important à notre portefeuille de sécurité pour mieux servir nos clients communs ».