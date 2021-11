Le PDG américain d’Axiom a lancé une pétition en ligne pour s’opposer à la hausse de 20% des abonnements mensuel de Microsoft 365 dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er mars 2022. Il ne semble pas le seul partenaire fournisseur à être remonté contre le géant de Redmond car la pétition a recueilli plus de 900 signatures à ce jour.

Les abonnements mensuels « ont été un outil précieux pour aider à réduire les coûts pendant la pandémie de Covid-19. L’ajout d’un supplément de 20% semble presque punitif par nature. C’est extrême compte tenu de l’augmentation déjà annoncée de 15% (en août) », peut-on lire dans la pétition sur Change.org. Selon un analyste, l’augmentation de prix annoncée en août dernier pourrait rapporter à Microsoft 5 milliards de dollars de revenus annuels supplémentaires. « Si cette politique entre en vigueur, elle aura des répercussions sur nos distributeurs, tels qu’Ingram, Synnex et Pax8, et bien d’autres, qui devront s’efforcer de mettre en œuvre ce changement dans leurs portails d’approvisionnement automatique et de gérer les modifications de prix supplémentaires. Aidez-nous à faire en sorte que cette augmentation n’entre pas en vigueur en 2022 en signant cette pétition. »

Plusieurs partenaires fournisseurs de Microsoft ont déclaré à notre confrère américain de CRN que l’augmentation annoncée était un retour en arrière qui incitait à revenir vers des engagements annuels.

« Cela met le fournisseur de solutions dans la position de devoir présenter deux mauvais choix à ses clients : payer 20% de plus ou courir le risque d’acheter des licences qui pourraient s’avérer inutiles », déclare le PDG de Network Solutions Provider.

Microsoft refuse de commenter la pétition des fournisseurs de solutions et déclare que les « efforts visant à améliorer l’expérience commerciale » dans le programme Cloud Solution Provider « sont conçus pour fournir aux partenaires une normalisation des offres, un meilleur choix dans la façon et l’endroit où acheter, et des possibilités accrues de servir un plus grand nombre de clients nouveaux et existants ».

Les clients disposent de trois jours pour annuler leurs abonnements sans pénalité dans le cadre de « la nouvelle expérience commerciale de Microsoft », apprend-on sur les blogs d’Ingram Micro et de Pax8.