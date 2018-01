Ejecté en novembre dernier de la direction d’Altice par son « ami » et condisciple de Polytechnique Patrick Drahi, Michel Combes vient de rebondir chez Sprint. Un communiqué de l’opérateur mobile américain indique en effet qu’il assure depuis le 6 janvier le rôle de président et Chief Financial Officer (directeur financier) de la société. Il remplace l’actuel détenteur du poste, Tarek Robbiati, qui quittera l’entreprise à la fin du mois après « une transmission en douceur des responsabilités ». Le communiqué indique que Michel Combes rejoindra un peu plus tard le conseil d’administration de Sprint.

Basé au siège de la société à Kansas City, le dirigeant français rapportera directement au CEO de Sprint, Marcelo Claure. Les deux hommes se connaissent bien. Michel Combes a en effet siégé au conseil d’administration du distributeur Brightstar, alors dirigé par l’Américano-Bolivien. Par ailleurs, Brightstar, tout comme Sprint, est une filiale du conglomérat japonais SoftBank. « Je connais Marcelo depuis des années et je suis ravi de rejoindre l’équipe de Sprint et de m’appuyer sur les grands progrès réalisés ce jour. C’est un défi passionnant et une opportunité unique d’aider à diriger une éminente société en plein redressement historique, sa période certainement la plus excitante », explique dans le communiqué Michel Combes.

Sprint, qui n’a pas réussi à fusionner ses activités avec T-Mobile, s’est engagé dans le développement de son réseau et dans un programme de réduction des coûts qui lui a déjà permis de réduire ses pertes. Au cours de son deuxième trimestre fiscal 2017 clôt fin octobre, l’opérateur a ainsi perdu 48 millions de dollars contre 142 millions de dollars, un an auparavant.

Avant de rejoindre Altice en août 2015, Michel Combes fut notamment PDG de TDF et de Globecast, vice-président de Nouvelles Frontières, directeur exécutif de France Télécom, COO de Vodafone Europe, et directeur général d’Alcatel-Lucent. Un poste qu’il a quitté dans des conditions sujettes à polémique, beaucoup lui reprochant son parachute doré de presque 14 millions d’euros.