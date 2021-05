Le mois dernier, Dell Technologies a officiellement confirmé qu’il céderait à ses actionnaires sa participation de 81% dans VMware. Lors de la finalisation de l’opération au quatrième trimestre, Michael Dell – qui détient 52% de Dell Technologies – et Silver Lake – qui possède 14% du constructeur – garderont le contrôle de VMware. En effet, selon des sources proches du dossier qui se sont confiées à CRN, le patron de Dell et le fonds d’investissement déteindront respectivement 41% et 11% de l’ex filiale d’EMC.

« Le travail d’un CEO et d’un président consiste à augmenter la valeur pour les actionnaires et c’est vraiment ce que Michael fait à la fois pour ceux qui possèdent des actions VMware et des actions Dell, mais aussi très certainement pour son portefeuille personnel », a expliqué à nos confrères Zeus Kerravala, analyste principal chez ZK Research. « En tant que CEO chargé de générer de la valeur pour les actionnaires, y compris la sienne, vous devez lui décerner un A-plus. Il n’y a pas d’autre note à lui donner. » A l’issue de l’opération, le dirigeant texan conservera également son poste de président du conseil d’administration de VMware.

Zeus Kerravala estime que les antécédents commerciaux et d’investisseur de Michael Dell permettront à Dell Technologies d’atteindre de nouveaux sommets à la suite de la scission. Il a rappelé que lorsque la société avait annoncé son intention d’acquérir EMC en 2015, cette décision avait suscité beaucoup de critiques car il n’y avait jamais eu de deal dans le secteur informatique générant autant de dettes. « Personne n’a mieux géré la chaîne d’approvisionnement et les coûts que Dell. Il a pu assumer cette lourde dette et a réussi à en sortir », a-t-il déclaré.

Grâce au dividende spécial en espèces de VMware et à son engagement de rembourser 5 milliards de dollars, Dell devrait réduire de moitié sa dette principale de 29 milliards de dollars et se rapprocher d’une cote de crédit de premier ordre. Ce serait une première depuis que Michael Dell a racheté l’entreprise avec le concours de Silver Lake en 2013.