McAfee annonce la création de deux SOC (security operations centers). Baptisés McAfee Security Fusion Centers ils sont basés respectivement à Plano eu Texas et à Cork en Irlande. Dans un communiqué, l’éditeur d’antivirus explique qu’ils sont destinés à offrir une visibilité totale sur les cyberrisques, et à gérer ces derniers à l’échelle mondiale. Plus précisément, leur objectif est de protéger les infrastructures de McAfee contre les cyberattaques, d’identifier les nouveaux besoins en matière de produits de cybersécurité et de proposer aux clients et partenaires des schémas de bonne pratique. Ces deux installations sont accessibles aux clients qui souhaitent mieux comprendre les exigences de leurs propres opérations de sécurité et découvrir des pratiques concrètes de MMT (man-machine teaming).

Les deux centres sont dirigés par Grant Bourzikas, chef de la sécurité de l’information de l’éditeur et vice-président des Oprations Labs de McAfee. « Le McAfee Security Fusion Center a été créé en tant que schéma directeur qui tire parti des nouvelles formes d’opérations de sécurité, permettant une meilleure collaboration entre les équipes de recherche, facilitant l’intégration avec la détection et la réponse des terminaux, et supportant la future évolutivité des technologies basées sur le cloud », commente dans le communiqué Grant Bourzikas. « Nous nous considérons comme le Client Zéro parce que nous sommes la première organisation à utiliser les nouvelles offres et les mises à jour de McAfee et parce que nous partageons notre apprentissage avec nos clients afin de les aider à mettre en œuvre plus rapidement et plus facilement. »