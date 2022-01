Le marché du PC s’est avéré plus résilient que prévu en fin d’année dernière, faisant de 2021 un excellent millésime. IDC s’attendait à une baisse de 3,4% des livraisons pour le trimestre des fêtes en raison de la persistance des contraintes d’approvisionnement. Finalement, elles ont progressé de 1% à 92,7 millions d’unités. Sur l’ensemble de l’année 348,8 millions d’unités ont été livrées, soit une augmentation de 14,8% par rapport à 2020, une année déjà excellente avec une croissance de 11%.

Canalys publie des chiffres similaires en annonçant 341 millions d’unités livrées et une progression de 15%. Les deux cabinets s’accordent pour dire que les livraisons retrouvent leur plus haut niveau depuis 2012. On le voit sur le graphique ci-dessous, tout le terrain perdu entre 2011 et 2018 a été regagné en trois ans grâce au bond de la demande entrainé par la crise sanitaire.

Si 2021 a été une très bonne année en volume, elle l’a été tout autant en valeur. Selon les chiffres de Canalys, les ventes ont dépassé les 250 milliards de dollars, soit là encore une progression de 15% comparée à 2020. Le cabinet d’études voit 2021 comme une année charnière.

« Depuis le début de la pandémie, un volume de PC plus important que la normale a été expédié, qui n’a pas remplacé mais étendu la base installée, en particulier dans les domaines de l’éducation et du travail à distance. Cela a ouvert la voie à un succès continu pour l’industrie des PC, sans retour en arrière vu leur intégration dans notre vie quotidienne », souligne Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys.

Canalys s’attend à ce que les livraisons de PC soient encore plus fortes cette année. « Alors que 2021 a été l’année de la transformation numérique, 2022 sera l’année de l’accélération numérique », déclare l’analyste Rushabh Doshi. Il prédit aussi qu’il y aura « une croissance des revenus dans l’industrie grâce aux dépenses en PC, moniteurs, accessoires et autres produits technologiques haut de gamme qui nous permettent de travailler de n’importe où, de collaborer dans le monde entier et de rester ultra-productifs ». Canalys n’apporte toutefois pas de prévisions chiffrées sur les hausses attendues en volume et valeur.

IDC se montre plus circonspect. « Le marché a dépassé le pic de la demande de PC liée à la pandémie », a déclaré le mois dernier le responsable de recherche Jitesh Ubrani. Si la demande reste forte du coté des entreprises et sur des segments comme le jeu, un ralentissent est déjà constaté sur d’autres comme le segment grand public. Par ailleurs, certains marchés importants comme l’éducation commencent à saturer, ce qui contribuera à faire baisser la demande au cours des prochains trimestres.

IDC s’attend à un ralentissement du marché et à un arrêt de la croissance en 2022. D’autant que les contraintes d’approvisionnement vont continuer de brider l’offre. « Au cours du premier semestre, nous nous attendons à ce que l’offre reste limitée, en particulier en ce qui concerne le segment des entreprises où la demande est la plus robuste », note ainsi Tom Mainelli, responsable du programme Device & Consumer d’IDC.

Mais à moyen terme, IDC s’attend toujours à une hausse des unités livrées. Ses dernières prévisions montrent une croissance moyenne annuelle (taux de croissance annuel composé ou TCAC) de 3,3% sur la période 2021-2025. Elle reposerait essentiellement sur les portables, les PC de bureau étant moins recherchés et les tablettes poursuivant leur déclin.