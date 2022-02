Tout bon projet de transformation numérique doit normalement s’achever par une mission de conduite du changement visant à accompagner les équipes utilisatrices dans la prise en main et l’adoption des nouveaux outils mis à leur disposition. Une prestation de plus en plus demandée par les clients dans leurs appels d’offres que les prestataires de services numériques se doivent d’avoir à leur catalogue. Mais beaucoup font encore l’impasse sur cette offre et, quand ils la proposent, elle s’avère bien souvent assez peu en adéquation avec les besoins réels des clients. C’est en tout cas le constat de Marion Villand, directrice associée de Manae Business, une agence de marketing opérationnel spécialisée sur le secteur du numérique et plus particulièrement sur l’accompagnement des prestataires de services numériques.

Cette expertise en conduite du changement, Manae Business a commencé à la développer il y a trois ans lorsque, dans le cadre de sa migration vers Team’s, la DSI d’un grand compte l’a préféré à son prestataire en charge du déploiement pour le pilotage du volet communication interne et accompagnement au changement du projet. Son approche sur mesure basée sur des chemins d’usages a fait mouche auprès du client qui lui a renouvelé sa confiance jusqu’à aujourd’hui en lui confiant pas moins de 70 projets successifs pour embarquer les utilisateurs sur de nouvelles solutions et leur faire découvrir de nouveaux usages. Manae Business aura ainsi accompagné 19.000 de ses salariés au cours de ces trois années de partenariat.

À cette première collaboration, s’en est ajoutée une seconde initiée il y a 18 mois avec Microsoft via Arrow sur des missions de conduite du changement autour de Microsoft 365. Cinq à six autres clients sont venus depuis se greffer sur des prestations similaires. À tel point que l’agence a estimé que c’était le moment de structurer une équipe dédiée autour de cette offre d’accompagnement à la transformation numérique et de la pousser auprès des prestataires de services numériques pour qu’ils l’embarquent dans leurs réponses aux appels d’offres. C’est Maud Migot, co-fondatrice de l’agence avec Marion Villand il y a onze ans – elles ont été rejointe par la suite par Alexa Wolff – qui supervise cette activité et l’équipe associée. Quatre personnes s’y consacrent désormais au sein de l’agence.

La structuration de cette équipe s’inscrit pour Manae Business dans un contexte de forte accélération de son chiffre d’affaires. Ses facturations ont ainsi progressé de plus de 60% au cours de l’année 2021, atteignant 2,8 M€. Une croissance tirée notamment par ses activités de SEO (optimisation pour les moteurs de recherche) et de conseil en stratégie channel pour le compte des marques. En parallèle, l’agence travaille de plus en plus en direct avec prestataires de services numériques pour lesquels elle réalise des opérations de génération d’opportunités, de l’événementiel, des campagnes digitales, de la notoriété, etc. Manae Business revendique près de 80 clients actifs dont une bonne proportion de prestataires, parmi lesquels SoftwareOne, Nomios, Dyadem, Hexapage/Séquence, Applixia, Artelcom… L’agence a multiplié par trois son effectif en trois ans et compte désormais 18 personnes.