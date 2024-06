Malgré le battage médiatique, les IA génératives sont encore loin d’être entrées dans les usages courants. C’est ce que montre une grande enquête en ligne menée en avril dernier pour le compte de l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme (RISJ) de l’Université d’Oxford.

Réalisée dans six pays simultanément (Argentine, Danemark, France, Japon, Royaume-Uni et États-Unis) sur la base d’échantillons de 2.000 personnes à chaque fois, l’étude consacre de loin ChatGPT comme le produit d’IA générative le plus connu dans les six pays étudiés avec un moyenne 50% des sondés en ayant déjà entendu parler (55% en France contre 13% pour Google Gemini et Microsoft Copilot). On notera qu’entre 20% et 30% des personnes interrogées (24% en France) n’ont jamais entendu parler d’aucune des IA étudiées (voir figure 1).

Sans surprise, la proportion des sondés ayant déjà utilisé l’une IA générative étudiées est encore moindre : en France, seuls 27% déclarent à avoir déjà utilisé au moins une fois ChatGPT. Et encore, beaucoup ne l’ont utilisée qu’une ou deux fois. En France, moins de 15% déclarent l’utiliser au moins une fois par mois et seulement 2% l’utilisent quotidiennement (une proportion qui monte à 7% aux USA). (Fig.2)

À noter que les plus jeunes sont beaucoup plus susceptibles d’être des utilisateurs réguliers. En moyenne dans les six pays, 56 % des 18-24 ans déclarent avoir utilisé ChatGPT au moins une fois, contre 16 % des 55 ans et plus. Enfin, l’usage privé devance pour l’instant l’usage professionnel (Fig.3).

L’étude complète est disponible ici.