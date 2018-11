En cessation de paiements depuis le mois de juillet et placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Brest le mois dernier, l’hébergeur Pebsco Bretagne passe dans le giron du Groupe Asten, un hébergeur mais aussi intégrateur Cegid basé au Relecq-Kerluon près de Brest. « Nous nous sommes portés naturellement candidat à la reprise de cette entreprise du territoire, compte-tenu de la proximité de nos métiers exercés dans l’environnement cloud », explique dans un communiqué le président du groupe, Jean-Christophe Cagnard. « Les clients de PebsCo Bretagne vont pouvoir continuer à héberger en toute indépendance leurs serveurs et bénéficier dorénavant, de services en matière d’infogérance et de cybersécurité, proposés par le Groupe Asten, via son pôle d’activités Asten Cloud . »

L’offre du Groupe Asten, concerne la reprise des actifs (nom, portefeuille clients). Le groupe n’indique pas s’il reprend également les collaborateurs de Pebsco Bretagne.

Créé en juillet 2014 par Thierry Pelabon et Aymeric du Crest de Villeneuve, Pebsco Bretagne exploite le datacenter Hermine situé à Brest. En février dernier, la jeune pousse et l’hébergeur francilien Safeo s’étaient associés pour lancer le Breizh Cloud, un cloud 100% breton ainsi qu’une solution de sauvegarde de données d’entreprise, nommée Breizh Back Up, hébergée sur la même plateforme.