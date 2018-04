Créé en 1995, le groupe Asten s’est doté du 1er datacenter de l’Ouest Breton en 2008, installé à Gouesnou près de Brest. Un deuxième centre de données a été inauguré dans la cité du Ponant en 2014. A présent, le groupe va investir 3 millions d’euros afin d’optimiser les deux centres.

« La digitalisation des entreprises augmente la surface d’exposition des systèmes d’informations aux menaces et aux risques d’intrusion. A la pointe de l’innovation, nous avons souhaité nous doter du meilleur système de contrôle de la sécurité numérique IBM QRadar pour renforcer la surveillance et la prévention de nos clients », explique dans un communiqué Jean-Christophe Cagnard, le président du groupe. « Avec 300 clients actifs, cet investissement répond également aux besoins toujours croissants des entreprises en matière d’hébergement de leurs données. Notre datacenter principal peut dorénavant contenir 10.000 machines virtuelles contre 3.200 auparavant. »

Cette refonte intègre les nouvelles recommandations de sécurité et de défense de données dictées par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information), ainsi que des travaux du bâtiment de 560m2 qui accueille le datacenter principal, afin de garantir une sécurité physique optimale des installations. Ce dernier va également bénéficier d’une capacité de stockage supplémentaire.

Le groupe Asten compte 102 salariés et a réalisé 8,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Implanté au Relecq-Kerhuon (Brest), Rennes et Nantes, il possède 3 filiales : Asten NSI (infogérance, hébergement et cybersécurité), Asten (Big Data et développement d’applications web et mobiles) et Asten Retail (édition et intégration de solutions d’encaissement pour les grandes et moyennes surfaces commerciales).