Eric Gan quitte son poste de PDG de l’entreprise américano-israélienne de cybersécurité Cybereason. Cette démission a lieu après un conflit prolongé au sein du conseil d’administration.

Pour mémoire, l’ancien cadre de SoftBank a pris ses fonctions de directeur général de Cybereason en avril 2023. Dès novembre 2023, il a informé le conseil d’administration de l’entreprise qu’une nouvelle injection de 100 millions de dollars serait nécessaire pour maintenir l’entreprise à flot. Sans ce nouvel apport, expliquait-il, l’équipe d’audit n’approuverait pas les rapports financiers de l’entreprise. Eric Gan affirme que le conseil d’administration a rejeté 13 propositions de financement entre juillet 2024 et février 2025, dont une qui aurait permis à Liberty Financial et à SoftBank de contrôler Cybereason. Selon lui, les deux principaux investisseurs de Cybereason ont manqué à leurs obligations fiduciaires.

Le mois dernier, Eric Gan a lancé une action en justice contre le fondateur de Liberty et ex-secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, et contre le Vision Fund de SoftBank. Il les accuse d’avoir délibérément bloqué ses propositions de financement pour protéger leurs propres intérêts. Dans le cadre de sa plainte, il demande la nomination d’un dépositaire, une déclaration de violation des obligations et des dommages-intérêts. La partie adverse a estimé l’action en justice sans fondement.

Eric Gan a décidé de quitter l’entreprise dans l’impasse. Reste à savoir ce qu’il va advenir de Cybereason et de la fusion avec Trustwave annoncée en novembre dernier.