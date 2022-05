Les livraisons mondiales de smartphones ont diminué de 8,9% d’une année sur l’autre, à 314,1 millions d’unités, au cours du premier trimestre de l’année 2022, selon IDC. Il s’agit là du troisième trimestre consécutif de ralentissement des ventes de smartphones, souligne le cabinet d’étude dans un communiqué.

La directrice de la recherche du Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC, Nabila Popal, commente ainsi les chiffres obtenus : « Le sentiment des consommateurs dans toutes les régions, et en particulier en Chine, est largement négatif, avec de fortes inquiétudes autour de l’inflation et de l’instabilité économique qui ont freiné les dépenses de consommation. À cela s’ajoutent la hausse des coûts des composants et du transport et les récentes fermetures à Shanghai, qui exacerbent une situation déjà difficile. À cela s’ajoute également l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a eu un impact immédiat sur cette région et se poursuit sur une trajectoire inconnue. Compte tenu de toutes ces incertitudes, la plupart des équipementiers adoptent une stratégie de croissance plus conservatrice en 2022. »

La plus forte baisse provient de la Chine, et plus généralement de la région Asie-Pacifique, où les expéditions ont diminué de 12,3%.

Quant au classement des équipementiers, il n’a guère changé. Samsung occupe toujours la première place avec 23,4% de parts de marché. Apple reste en deuxième position avec 18% de parts. Les fabricants chinois Xiaomi, OPPO et Vivo complètent le Top 5 avec respectivement 12,7%, 8,7% et 8,1% de parts de marché.

« Samsung et Apple ont un peu mieux géré la situation de la chaîne d’approvisionnement que leurs concurrents », remarque Ryan Reith chez IDC.