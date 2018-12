Tech Data a vu son cours augmenter de près de 15% après avoir annoncé une progression de ses résultats dans toutes les régions géographiques.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 10,5% en glissement annuel à 9,34 milliards de dollars au cours du troisième trimestre de son exercice 2019 décalé clos le 31 octobre. Le bénéfice d’exploitation a de son côté quasiment triplé pour atteindre 114,2 millions de dollars. Une partie de cette augmentation provient d’un avantage après impôts de 18 millions de dollars lié à une « créance précédemment réservée ».

Les revenus ont grimpé de 13% dans les Amériques, de 6% en Asie-Pacifique et de 9% en Europe qui, avec 4,9 milliards de dollars, a représenté plus de la moitié des ventes totales (53%) du grossiste.

« Je suis heureux d’annoncer que nos équipes ont réalisé une solide performance au troisième trimestre, avec d’excellentes opérations dans nos trois régions », explique dans un communiqué Rich Hume, qui a succédé à Bob Dutkowsky à la tête de la société en juin dernier. « Nos résultats du troisième trimestre reflètent la puissante combinaison de notre portefeuille avec la solide exécution de nos équipes internationales. Ils valident également le rôle stratégique que nous jouons dans la chaîne d’approvisionnement IT en apportant à nos partenaires un large éventail de produits et de solutions informatiques. » Le CEO a par ailleurs précisé que le chiffre d’affaires du cloud avait bondi de 38% et représentait désormais une progression annuelle de près de 1 milliard de dollars.

Après une année 2018 stable, le distributeur a fait un retour en force au premier trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 22%.

Sur les neuf mois premiers de l’exercice, les ventes nettes ont augmenté de 13,6% pour atteindre 26,77 milliards de dollars. De son côté, le bénéfice net a bondi de 93,9% pour atteindre 223,8 millions de dollars.

Pour le trimestre en cours, le grossiste table sur un chiffre d’affaires compris entre 10,5 et 10,9 milliards de dollars.