Le fabricant suisse de périphériques Logitech accuse le coup du ralentissement du marché du PC. Sur son quatrième trimestre fiscal 2022 clos fin mars, son chiffre d’affaires plonge de 20% à 1,23 milliard de dollars. Le bénéfice d’exploitation accuse lui aussi un net recul de 56% pour s’établir à 129 millions de dollars.

Lors des confinements et avec le boom des activités à distance, ses webcams, casques, souris et claviers sans fil se vendaient comme des petits pains. Son chiffre d’affaires bondissait encore de 108% sur le dernier trimestre de l’exercice 2021. Mais avec des ménages désormais bien équipés et une conjoncture assombrie par l’impact de la guerre en Ukraine, la page semble se tourner.

Par catégories de produits, à l’exception des claviers & combos qui progressent de 5% et des dispositifs de pointage qui se maintiennent sur le trimestre, la plupart décrochent. C’est le cas en particulier des tablettes (-43%), des webcams (-42%), des produits de collaboration vidéo (-37%) ou encore des accessoires « audio et wearables » (-37%)

Sur l’ensemble de l’exercice, le géant suisse basé à Lausanne voit tout de même ses ventes progresser de 4% à 5,48 milliards de dollars mais là encore bien loin de la progression de 76% enregistrée un an plus tôt. Le bénéfice d’exploitation est en recul de 33% à 774 millions de dollars. Le bénéfice par action baisse de 31% à 3,78 dollars contre 5,51 dollars il y a un an.

Logitech dit vouloir se concentrer maintenant sur le long terme en misant sur les opportunités offertes par le travail hybride, la collaboration vidéo, l’e-sport et la création de contenu numérique. Le fabricant n’en revoit pas moins ses perspectives à la baisse pour l’exercice 2023.

Le groupe s’attend désormais à une progression de ses ventes comprises entre 2% et 4%, contre autour de 5% précédemment. Le résultat d’exploitation est lui attendu entre 875 et 925 millions de dollars, contre une précédente prévision allant de 900 à 950 millions de dollars.