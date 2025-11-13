Microsoft promet une nouvelle ère pour les Devs : .NET 10 booste tout, du code natif à l’IA embarquée. Plus rapide, plus compact et plus malin, il fait tomber les barrières entre cloud, edge et desktop et facilite l’orchestration des agents IA tout en préparant la sécurité des apps à l’ère post-quantique.

Depuis plus de vingt ans, .NET s’est imposé comme l’un des socles majeurs du développement logiciel en entreprise. Né en 2002 sous Windows, il est longtemps resté confiné à cet univers avant de se réinventer en 2016 avec .NET Core, une version open source et multi‑OS réclamée à cor et à cri par sa communauté de développeurs qui voyaient Cloud, Web Apps et mobiles métamorphoser le monde numérique.

Et ce tournant a marqué une véritable démocratisation de la plateforme : aujourd’hui, plus de sept millions de développeurs utilisent son écosystème pour concevoir des applications critiques dans à peu près tous les secteurs d’activité.

Les chiffres parlent d’eux‑mêmes : plus de 478 000 packages ‘.NET’ sont disponibles sur NuGet et ont été téléchargés plus de 800 milliards de fois. C# reste l’un des langages les plus populaires au monde, utilisé par 30 % des développeurs professionnels dans le monde et classé cinquième de l’indice TIOBE en novembre 2025.

ASP.NET Core, de son côté, est adopté par plus de 21 % des développeurs, rivalisant avec Express (univers Node.js) et surpassant même Spring Boot (univers Java).

Aussi, le lancement de « .NET 10 » constitue un évènement d’autant que cette mouture est une version LTS (Long Term Support) et attirera donc beaucoup plus l’attention des DSI que la version 9 (seules les versions paires sont LTS dans l’univers .NET).

« Résultat d’une année d’efforts de milliers de développeurs à travers le monde », comme le souligne Microsoft, ce « .NET 10 » confirme non seulement la velléité de s’affirmer en plateforme de développement universelle aussi bien côté client (PC, mobiles, Web) que serveurs et clouds mais aussi la volonté de s’imposer en socle fiable et sécurisé pour l’IA d’entreprise. « C’est la version la plus productive, moderne, sécurisée, intelligente et performante de .NET » affirme ainsi l’éditeur.

Performance et efficacité accrues

Le moteur d’exécution (JIT) bénéficie d’optimisations majeures, comme l’inlining avancé et la dévirtualisation des méthodes, qui accélèrent l’exécution sans nécessiter de modifications du code. Cette dé-abstraction associée à des allocations mémoire sur la pile réduisent la charge du Garbage Collector, améliorent très notablement la rapidité des applications par simple recompilation et sans avoir à modifier la moindre ligne de code.

Les programmes compilés avec NativeAOT sont désormais plus compacts et démarrent plus vite, ce qui se traduit par des microservices plus efficaces et des coûts d’infrastructure réduits. Microsoft insiste sur le fait que « .NET 10 est la version la plus performante jamais publiée ».

Sécurité post‑quantique

Avec l’arrivée des ordinateurs quantiques, la cryptographie classique pourrait être menacée d’ici 2030‑2035. Pour anticiper ce risque, et tout comme Java 25 sorti il y a quelques semaines, .NET 10 introduit de nouvelles API et étend son support à la cryptographie post‑quantique, notamment via Windows CNG et des algorithmes comme ML‑DSA.

Cette orientation vers une « crypto‑agilité » permet aux entreprises de préparer dès aujourd’hui la transition vers des solutions résistantes aux attaques quantiques.

L’IA native et les agents intelligents

Allant plus loin encore que l’édition précédente, Microsoft veut inscrire « .NET 10 » dans l’ère de l’IA. Bien des entreprises l’ignorent encore, ou ne l’ont pas expérimenté, mais la plateforme permet d’ajouter facilement de l’intelligence dans des applications web, desktop ou mobiles, soit en appelant des services de modèles hébergés dans le cloud, soit en exécutant des modèles en local. Elle intègre des SDK officiels pour dialoguer avec des modèles de conversation, générer des textes ou des images, créer des embeddings et faire de la recherche « sémantique ». Et quand la confidentialité ou la latence comptent, .NET s’appuie sur ONNX Runtime et DirectML pour faire tourner des modèles sur le CPU, le GPU ou même sur le NPU notamment sur les Copilot+ PC.

Avec .NET 10, cette intégration est plus fluide et plus “native” pour les développeurs. Les API de haut niveau simplifient le streaming des réponses, la gestion des prompts et l’outillage autour des tokens.

Reste que la grande nouveauté de .NET 10 réside sans conteste dans l’intégration de l’Agent Framework, présenté lors de la dernière conférence Build et conçu pour simplifier la création d’applications basées sur des agents IA qui collaborent et se répartissent les tâches.

Microsoft affirme que « l’IA n’est plus un module externe, mais une capacité native de la plateforme .NET ». Les développeurs peuvent désormais orchestrer des agents capables d’analyser des données, générer du contenu ou surveiller des processus, avec une simplicité comparable à la création d’une API web.

L’orchestration d’agents et de chaînes d’outils se fait plus proprement grâce aux bibliothèques de l’écosystème (dont Semantic Kernel), ce qui permet de combiner un modèle avec des fonctions métiers, des bases de données vectorielles ou des connecteurs d’entreprise. Au final, .NET 10 rend l’IA plus accessible, qu’on vise une appli cloud scalable ou une appli locale qui garde les données sur site.

Un écosystème en expansion

Au‑delà des performances et de l’IA, .NET 10 améliore ASP.NET Core, Entity Framework Core et .NET MAUI, renforçant la stabilité des applications web, mobiles et desktop.

ASP.NET Core 10 apporte une série d’améliorations qui renforcent la stabilité, la performance et la sécurité des applications web modernes. Parmi les nouveautés, on trouve une gestion optimisée des requêtes HTTP, des gains de performance notables grâce à des optimisations du pipeline, ainsi qu’un support élargi pour la cryptographie post‑quantique afin de préparer les applications aux défis de demain. Les API ont été enrichies pour simplifier le développement de services web et améliorer la compatibilité avec les architectures cloud natives. Enfin, ASP.NET Core 10 facilite l’exposition d’API IA performantes et observables. De quoi faire d’ASP.NET Core l’un des frameworks les plus robustes et polyvalents du marché.

Très populaire en entreprise, Entity Framework Core 10 introduit des améliorations significatives qui visent à rendre l’accès aux données plus performant et plus flexible. Cette version optimise la gestion des requêtes LINQ, avec une meilleure traduction vers SQL et une réduction des requêtes redondantes, ce qui accélère les opérations sur les bases de données. Elle apporte également un support élargi pour les bases distribuées et les scénarios cloud natifs, renforçant la compatibilité avec les architectures modernes. Les développeurs bénéficient de nouvelles API facilitant la configuration et la migration des schémas, ainsi que d’une meilleure prise en charge des modèles complexes. Microsoft souligne que « EF Core 10 simplifie la vie des développeurs tout en offrant une efficacité accrue », confirmant son rôle central dans la couche d’accès aux données des applications .NET.

.NET MAUI 10 poursuit son évolution comme framework unifié pour créer des applications multiplateformes (Windows, macOS, iOS, Android) avec une seule base de code. Cette version met l’accent sur la stabilité et la performance, avec un rendu graphique plus fluide et une meilleure gestion de la mémoire, ce qui améliore l’expérience utilisateur sur tous les appareils. Les contrôles natifs ont été enrichis pour offrir davantage de cohérence visuelle et de fonctionnalités, tandis que l’intégration avec l’IA native de .NET 10 ouvre la voie à des applications plus intelligentes et interactives. Microsoft souligne que « MAUI 10 simplifie le développement multiplateforme tout en offrant une expérience moderne et optimisée ». Plus que jamais, ce composant se révèle essentiel à toute stratégie de convergence des applications .NET dans un monde aux clients variés (mobiles, PC, Web).

Desktop Framework 10 consolide son rôle historique en offrant aux développeurs un environnement modernisé pour les applications Windows classiques. Cette version met l’accent sur la compatibilité et la performance, avec une meilleure intégration des API modernes de Windows et une optimisation du rendu graphique pour des interfaces plus fluides.

C# 14, F# 10 et oui même VB.NET

Enfin, côté langages, .NET 10 marque aussi l’arrivée de nouvelles versions de ces trois langages principaux que sont l’incontournable C# et le très atypique F#. Même VB.NET est toujours là plus pour des questions de modernisation d’un existant que comme langage du futur.

La version C# 14 introduit des fonctionnalités qui facilitent la vie des développeurs. Parmi les plus marquantes, on trouve les propriétés basées sur des champs (field-backed properties), qui permettent de passer facilement d’une propriété auto‑implémentée à des accesseurs personnalisés. Cela réduit la verbosité et rend le code plus lisible.

Autre avancée, l’opérateur « ?.= » offre une gestion plus élégante des valeurs nulles, tandis que les propriétés partielles et les constructeurs partiels ouvrent la voie à une meilleure modularité du code. Les modificateurs de paramètres dans les lambdas (ref, in, out) élargissent les possibilités d’optimisation et de contrôle. Enfin, l’ajout de nameof pour les types génériques non liés simplifie la manipulation des collections et des modèles complexes.

Le langage F# atteint sa version 10 et met l’accent sur la lisibilité du code et la performance. Les améliorations concernent notamment la compilation parallèle, qui accélère les temps de build, ainsi que de nouvelles options dans la bibliothèque de base pour rendre le langage plus flexible. Les développeurs bénéficient également d’une syntaxe enrichie, comme l’utilisation de « and! » dans les expressions de tâches, et d’un contrôle plus fin des avertissements (#warnon).

Quant à Visual Basic, il ne bénéficie d’aucune évolution majeure mais évolue pour notamment interpréter les contraintes génériques « unmanaged introduites » en C#, ce qui permet d’utiliser plus facilement les API modernes du runtime. De plus, le compilateur respecte désormais l’attribut OverloadResolutionPriority, garantissant que les surcharges les plus performantes (par exemple celles basées sur Span) soient correctement choisies.

Au final, ce lancement de « .NET 10 » marque une nouvelle étape décisive pour l’écosystème .NET : plus rapide, plus sûr et désormais pensé pour l’IA native, il confirme la place de .NET comme pilier incontournable du développement moderne en entreprise.