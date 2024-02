On attend des solutions d’entreprise qu’elles soient performantes dans les conditions les plus difficiles – attentes exprimées à la fois par les utilisateurs existants et de ceux qui cherchent à migrer vers ces solutions. En effet, les besoins ont considérablement évolué. Aujourd’hui, la technologie en entreprise doit être entièrement connectée, totalement fonctionnelle, accessible, abordable, mobile et respectueuse de l’environnement. Mais à quoi ressemble une technologie qui répond à tous ces critères ?

L’informatique mobile pour l’entreprise moderne

Les solutions informatiques mobiles de pointe dynamisent les entreprises et simplifient les process. Les terminaux mobiles professionnels modernes sont devenus des outils polyvalents qui tiennent dans la poche. Ils sont également plus abordables que les équipements fixes. Associés à des postes de travail mobiles tout aussi abordables qui permettent de créer un bureau portable ou d’accepter des paiements, ces terminaux aident de nombreuses start-ups à réduire les coûts de démarrage. Un atout de taille dans le contexte économique mondial actuel.

La gamme informatique mobile de Zebra aide de plus en plus d’entreprises à gagner en performance face à une conjoncture difficile en répondant aux besoins de leurs opérations et de leurs équipes.

Les terminaux portables Zebra TC

L’innovation est le moteur de Zebra Technologies depuis sa création en 1969. Forts de la confiance de milliers de partenaires et de clients, nous avons laissé notre ADN innovant guider notre activité et inspirer notre gamme de terminaux portables. À la base de toutes les innovations, la gamme Touch Computer (TC) continue d’être marquée par l’évolution des caractéristiques de pointe de Zebra, à savoir une excellente qualité de son, une durabilité et une fiabilité accrues, ainsi qu’une capture de données à la pointe de l’industrie.

Notre toute dernière gamme de produits commercialisés comprend notamment des éléments essentiels pour l’entreprise moderne comme la 5G, le Wi-Fi 6E, la prise en charge des paiements mobiles et la fonctionnalité de portefeuille mobile. Les organisations peuvent optimiser leurs activités grâce aux postes de travail mobiles et kits de points de vente. Avec un seul terminal, qui vient remplacer les caisses ou les ordinateurs, les entreprises gèrent efficacement leurs équipes, gagnent du temps et de l’argent, et consolident leurs opérations afin de réduire la charge de travail qui incombe initialement à plusieurs personnes.

Zebra propose également une solution mobile révolutionnaire de dimensionnement pour mesurer avec précision les colis et aider à résoudre les pertes et les litiges coûteux causés par des mesures incorrectes. Cette consolidation des fonctions et du matériel offre aux organisations un moyen de réduire leur empreinte carbone et leurs factures d’énergie. Nous sommes à l’ère où les entreprises peuvent tout faire avec moins d’équipements, et ainsi utiliser plus efficacement leurs ressources.

Des terminaux pour tous les besoins

La gamme Touch Computer offre différents niveaux de fonctionnalité et de valeur aux clients. Alors que Zebra a mis sur le marché des terminaux 5G plus récents et que de nombreux réseaux 2G et 3G sont en cours de désactivation, la gamme 4G de Zebra continue de servir les entreprises qui ne sont pas encore passées à la 5G. Les écrans de 6 pouces, plus grands et plus lumineux, permettent aux utilisateurs d’afficher davantage d’applications sur un seul écran tout en réduisant la fatigue oculaire. Les terminaux plus petits restent cependant les mieux adaptés à de nombreux usages. La prise en charge de la dernière version du Wi-Fi 6E offre un excellent investissement pour les clients qui envisagent de migrer leur infrastructure sans fil à terme, sachant que les terminaux sont rétrocompatibles avec les générations Wi-Fi précédentes. Avec la prise en charge d’Android 11 et 13, et une feuille de route jusqu’à Android 16, assorties du service LifeGuard de Zebra, les utilisateurs reçoivent des mises à jour régulières de leur système d’exploitation tout au long de la durée de vie du terminal, avec des correctifs majeurs et une assistance logicielle.

Ces terminaux s’appuient sur les logiciels et les solutions Zebra, tels que :

Device Tracker : associé à Bluetooth Low Energy, il aide à localiser les terminaux égarés, même lorsqu’ils sont éteints, à l’intérieur comme à l’extérieur.

: associé à Bluetooth Low Energy, il aide à localiser les terminaux égarés, même lorsqu’ils sont éteints, à l’intérieur comme à l’extérieur. Capacité RFID : la possibilité de combiner les pistolets de support RFID avec les terminaux mobiles TC élargit les cas d’usage pour le marquage et le suivi des actifs dans un large éventail de secteurs et d’environnements difficiles.

: la possibilité de combiner les pistolets de support RFID avec les terminaux mobiles TC élargit les cas d’usage pour le marquage et le suivi des actifs dans un large éventail de secteurs et d’environnements difficiles. Zebra fournit des informations inégalées sur l’utilisation des terminaux, une fois déployés : autonomie et état de la batterie, diagnostics matériels, outils d’analyse Wi-Fi, capture sans effort de données standardisées avec OCR Wedge, et bien d’autres outils ; en tant que développeur, vous aurez accès aux kits de développement de mobilité d’entreprise (EMDK) pour terminaux mobiles Android pour les API et les exemples de code.

: autonomie et état de la batterie, diagnostics matériels, outils d’analyse Wi-Fi, capture sans effort de données standardisées avec OCR Wedge, et bien d’autres outils ; en tant que développeur, vous aurez accès aux kits de développement de mobilité d’entreprise (EMDK) pour terminaux mobiles Android pour les API et les exemples de code. Zebra Mobility DNA fournit aux utilisateurs des outils logiciels d’entreprise prêts à l’emploi, avec une suite complète d’applications, d’utilitaires et d’outils intégrés qui maximisent les performances du terminal, de l’intégration à la sécurité en passant par le déploiement, pour une gestion et une optimisation plus faciles.

Pour en savoir plus

Contactez nos experts Zebra pour en savoir plus sur ce que la gamme Touch Computer de Zebra peut apporter à votre entreprise : www.zebra.com/fr/fr/products/mobile-computers/handheld.html