Un bug touche les serveurs Exchange 2016 et 2019 depuis le 1er janvier 2022 : plus d’envoi de mail possible ou alors retardé ! Le problème se situe dans le moteur d’analyse anti-spam FIP-FS et est « lié à un échec de la vérification de la date avec le changement de la nouvelle année », explique Microsoft. Ca rappellera des souvenirs aux équipes IT qui travaillaient sur le bug de l’an 2000.

Le géant de Redmond met à disposition un patch tout en prévenant qu’il faudra « un certain temps pour appliquer les modifications, télécharger les fichiers mis à jour et supprimer les files d’attente d’envois des mails ».

« Que vous exécutiez ces étapes de manière automatique ou manuellement, elles doivent être effectuées sur chaque serveur Exchange 2016 et Exchange 2019 sur site de votre organisation », précise Microsoft. « Si vous utilisez le script automatisé, vous pouvez l’exécuter sur plusieurs serveurs en parallèle. »