La croissance de HPE a été quasi nulle au second trimestre et sa rentabilité a été affectée par un environnement de marché complexe et difficile. Mais le maintien d’une demande robuste, une progression à deux chiffres du carnet de commandes et à trois chiffres des revenus « as a service » de Greenlake rendent le géant informatique confiant pour les prochains trimestres.

Pour le trimestre clos le 30 avril, le chiffre d’affaires de HPE s’élève à 6,7 Mds $, soit une progression annualisée de seulement 0,2%. Une performance qui reflète celles de ses deux principales activités : les serveurs (Compute) en hausse de 0,4% à 3 Mds $ et le stockage qui recule de 3% à 1,09 Mds $. HPE conserve heureusement deux segments plus dynamiques, le calcul haute performance & IA (+4% à 710M $) et l’intelligent Edge (+8% à 867M $).

Le bénéfice net de 250M $ se situe au point médian de la fourchette prévue par HPE, en baisse annualisée de 3,5%. Il aurait pu atteindre le double sans l’impact du confinement en Chine et de la sortie de la Russie, évalué à 250M $ sur le trimestre. Il en résulte un bénéfice dilué par action (non gaap) de 44 cents contre 46 cents un an plus tôt.

Dans cet environnement contraint, les dirigeants de HPE préfèrent se focaliser sur le maintien d’une forte demande et des perspectives qui en résultent.

« La demande persistante a entraîné un autre trimestre de croissance significative des commandes et une augmentation des revenus pour HPE, soulignant l’intérêt croissant des clients pour notre portefeuille unique de la périphérie au cloud et notre plateforme HPE GreenLake », a déclaré dans un communiqué le PDG Antonio Neri.

Les commandes progressent en effet de plus de 20%, pour le quatrième trimestre consécutif. Avec la solide performance de GreenLake, les commandes « as a service » bondissent de 107%, leur troisième trimestre consécutif avec une hausse à trois chiffres. HPE indique avoir ajouté 150 nouveaux clients au cours du trimestre. Le nombre de partenaires revendeur a progressé de 50% d’une année sur l’autre et ils sont désormais deux fois et demie plus nombreux à effectuer plusieurs transactions sur la plateforme.

Bon indicateur de l’adoption de GreenLake, les revenus récurrents annualisés (ARR) ont ainsi progressé de 25% au second trimestre pour atteindre 829M $, après une hausse de 23% au premier trimestre.

« Avec un carnet de commandes record et de haute qualité, nous sommes bien positionnés pour la croissance au long de notre exercice 2022 et au-delà », a déclaré le directeur financier Tarek Robbiati, se disant confiant dans l’atteinte des engagements fixés lors de la réunion des analystes en octobre dernier.