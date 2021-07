La pénurie de semi-conducteurs devrait encore se poursuivre pendant au moins six mois révèle The Register qui s’appuie sur les dires du directeur général de Dell UK, Dayne Turbitt. Ce dernier évoque notamment une pénurie de silicium due au… Covid-19. « Le silicium a été utilisé pour tous les flacons de vaccin », a-t-il déclaré à nos confrères, ce qui a surpris ces derniers. Il a également mentionné les problèmes de fabrication de circuits intégrés, causés par la sécheresse historique à l’origine d’une pénurie d’eau à Taïwan.

A la fin de l’année dernière, un autre dirigeant de Dell (le directeur de l’exploitation, Jeff Clarke) avait également rendu le Covid-19 responsable des problèmes rencontrés par les fournisseurs d’ordinateurs. Il évoquait quant à lui une logistique perturbée, les avions se remplissant en priorité de vaccins.

« Le problème d’approvisionnement en processeurs s’est atténué, mais pas la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Ainsi, même si vous avez le processeur, vous n’aurez peut-être pas les écrans, la mémoire, les circuits imprimés pour construire votre produit. », prévient de son côté le CEO de la société d’analyse Canalys, Steve Brazier.

Tout cela laisse les fournisseurs de PC démunis face à face à la demande croissante des consommateurs, et désormais des entreprises. D’autant que selon Dayne Turbitt, interrompu par le confinement, le déploiement de Windows 10 n’est toujours pas terminé. Le confinement a également suspendu les rafraîchissements d‘ordinateurs de bureau. Selon le dirigeant certains d’entre eux ont désormais 7 ans, un âge supérieur à leur cycle de vie habituel.

Enfin, il y a l’arrivée prochaine de Windows 11 qui nécessitera bien souvent de nouveaux chipsets et continuera à stimuler le demande pendant encore un certain temps. « Je pense que les discours sur Windows 11 vont reprendre », affirme Dayne Turbitt. « Microsoft vient de l’annoncer, la plupart des gens le regardent, le bricolent, le cassent, trouvent les bogues et planifient ensuite leurs mises à niveau. Ce que je vois être c’est une réponse à tout cela en 2022. »