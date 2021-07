Le baromètre du 3ème trimestre de l’Apec est de bon augure pour les cadres, notamment IT, à la recherche d’un emploi ou de mobilité. Selon les dernières enquêtes menées par l’agence, les perspectives de recrutement retrouvent des couleurs avec le retour de la confiance des entreprises.

Cette amélioration transparait déjà dans les chiffres du second trimestre. Les entreprises ayant été rassurées par leur niveau d’activité – conforme à leurs attentes pour 47% d’entre elles et même meilleur pour 26% (+10 points) – elles ont été 14% à recruter des cadres. C’est 2 points de plus qu’au 1er trimestre 2021 et 4 points de plus qu’au 4ème trimestre 2020. Par ailleurs, le nombre d’offres d’emplois a pratiquement retrouvé son niveau d’avant crise. Comparé aux mêmes trimestres respectifs de 2019, le retard était de 22% au premier trimestre 2021 et n’était plus que de 6% au second.

Si ces chiffres concernent l’ensemble des cadres, l’Apec apporte des précisions par secteurs d’activités. Dans celui des services à forte valeur ajoutée, qui inclut l’informatique, 76% des entreprises interrogées considèrent le trimestre comme conforme ou supérieurs à leurs attentes. Le secteur se classe en deuxième place derrière la construction (79%).

L’Apec prévoit que l’embellie va s’étendre au 3ème trimestre. Le secteur des services à forte valeur ajoutée en sera le principal moteur avec des intentions de recrutement de cadres qui grimpent à 21%, en hausse de 4 points. C’est presque deux fois que pour la construction (12%) pourtant en seconde place.

De quoi donner des ailes à ceux qui ont envie de mobilité ? L’Apec note que le changement d’entreprise est dorénavant perçu par une majorité de cadres (51 % ; + 6 pts) comme une opportunité plutôt qu’un risque. Les moins de 35 ans demeurent les plus enclins au changement d’entreprise à court terme (20 %) contre 12% pour l’ensemble des cadres.

Si ce nouveau baromètre fait état de tendances favorables pour l’ensemble des cadres, les candidats IT ont aussi intérêt à se pencher sur les analyses complémentaires d’études plus spécialisées. Ainsi, en présentation de l’étude « Panorama du marché de l’emploi et du recrutement IT en France », Sacha Kalusevic, Directeur Senior chez Michael Page Technology observe de manière plus nuancée :

« Le recrutement IT est particulièrement complexe aujourd’hui car les besoins des entreprises en matière de compétences informatiques évoluent plus vite que l’offre de compétences disponible sur le marché de candidats. Cette inadéquation entre offre et demande provoque deux phénomènes : d’un côté, des profils rares que l’on s’arrache et dont les salaires explosent, de l’autre, des experts dont les compétences deviennent moins essentielles et dont les durées de recherche d’emploi s’allongent. »

Une autre étude de Robert Half Talent Solutions se penche sur les fonctions et les compétences les plus recherchées dans le secteur IT ainsi que sur les évolutions apportées par l’émergence du travail hybride. L’adaptation continue des compétences et aux nouveaux environnements de travail est plus que jamais de rigueur.