SlashData publie publie une nouvelle édition de son étude « State of the Developer Nation ». Réalisée en interrogeant plus 20 000 développeurs dans 166 pays, elle met en exergue de grandes tendances du développement logiciel, notamment cette année l’adoption des outils low code/no code (LC/NC). Ces outils gagnent en popularité avec leur approche visuelle et leur capacité à automatiser partiellement le processus de développement. Leur adoption est également favorisée par la pénurie de développeurs qualifiés, la volonté d’accélérer la mise sur le marché des logiciels et de réduire les frais généraux de développement.

46% des développeurs professionnels déclarent recourir aux outils LC/NC. Dans le détail, 20% les utilisent pour moins du quart du travail de développement, 15% pour 25 à 49%, 8% pour 70 à 74% et seulement 3% pour plus de 75%. Cependant plus les développeurs sont expérimentés, moins ils sont susceptibles d’utiliser ces outils. Le taux descend à moins de 30% chez les développeurs avec plus de 15 années d’ancienneté. SlashData explique que les outils LC/NC sont plutôt conçus pour des tâches de programmation simples, donc pas forcément les plus adaptés pour des projets complexes aux mains de développeurs chevronnés.

Le rapport fournit également un classement des langages de programmation au premier trimestre 2022. JavaScript reste le langage de programmation le plus populaire avec une communauté de 17,5 millions de développeurs qui l’utilisent au niveau mondial. Il est suivi par Python avec 15,7 millions de développeurs, qui a dépassé Java il y a deux ans. Ce dernier maintient sa troisième position avec 14 millions de développeurs.

A la 12ème place du classement, Rust confirme qu’il est l’un des langages émergents à la croissance la plus rapide. Sa communauté a plus que triplé en deux ans, passant de 600 000 à 2,2 millions de développeurs. « Rust a formé une communauté très forte de développeurs qui se soucient des performances, de la sécurité de la mémoire et de la sécurité », souligne SlashData. Le langage est ainsi plébiscité pour le développement d’applications pour l’internet des objets (IOT), la réalité virtuelle et la réalité augmentée.