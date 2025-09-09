L’agence régionale de santé des Hauts-de-France rapporte que les serveurs des hôpitaux publics de la région ont été la cible d’une cyberattaque par usurpation de l’identité d’un professionnel de santé. L’ARS précise que les Hauts-de-France n’ont pas été la seule région française visée par cette attaque. Le groupement régional d’appui au développement de la e-santé en Normandie affirme également avoir été touché par le piratage.

L’enquête suit son cours mais, au vu des éléments actuels, les données exposées ne contiennent pas de données propres à des dossiers médicaux. Ce sont des éléments d’identité de patient·e·s : noms, prénoms, âges, numéros de téléphone et adresses email.

L’ARS précise que les hôpitaux fonctionnent normalement ainsi que les services numériques de santé des régions concernées. En revanche, elle alerte sur les possibles tentatives d’hameçonnage de patient·e·s, suite à cette violation de données.