L’agence régionale de santé des Hauts-de-France rapporte que les serveurs des hôpitaux publics de la région ont été la cible d’une cyberattaque par usurpation de l’identité d’un professionnel de santé. L’ARS précise que les Hauts-de-France n’ont pas été la seule région française visée par cette attaque. Le groupement régional d’appui au développement de la e-santé en Normandie affirme également avoir été touché par le piratage.

L’enquête suit son cours mais, au vu des éléments actuels, les données exposées ne contiennent pas de données propres à des dossiers médicaux. Ce sont des éléments d’identité de patient·e·s : noms, prénoms, âges, numéros de téléphone et adresses email.

L’ARS précise que les hôpitaux fonctionnent normalement ainsi que les services numériques de santé des régions concernées. En revanche, elle alerte sur les possibles tentatives d’hameçonnage de patient·e·s, suite à cette violation de données.

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Cybersécurité : les hôpitaux plus que jamais en première ligne
Depuis le début de la crise du Covid-19, les hôpitaux ont été particulièrement exposés aux risques cyber (phishing, dénis de services, Trojan ou encore ransomwares). Les cyberattaques ciblant les hôpitaux auraient bondi de 475%, soit...

PACA : AddixGroup et ARS s’associent pour monter un SOC externalisé
AddixGroup et ARS (Administration Réseaux et Systèmes), deux entreprises de services numériques des Bouches-du-Rhône, annoncent la création d’une coentreprise baptisée AddixCloud qui a vocation à fournir des services d’infrastructures et de cybersécurité aux PME et...

Le CHU de Rennes touché par une cyberattaque
Ce n’était pas la fête de la musique au CHU de Rennes (Ponchaillou) mercredi dernier. Le centre hospitalier breton a été victime d’une cyberattaque, trois mois seulement après celle menée contre le CHRU de Brest....

Hôpitaux français et cyberattaques : « La bonne volonté des DSI ne suffit pas »
Les hôpitaux et établissements de santé et français sont des cibles privilégiées des cybercriminels, à raison d’une attaque par semaine en moyenne en 2021. Jean-Noël de Galzain, président du groupement Hexatrust et CEO de Wallix,...

L’ARS Centre-Val de Loire déploie la messagerie sécurisée avec Wraptor
Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, accompagne l’ARS Centre-Val de Loire dans la mise en œuvre de messageries sécurisées MSSanté.   L’Agence régionale de santé Val de Loire définit et met...