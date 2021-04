Les géants de la Tech rouvrent petit à petit leurs bureaux. Et l’adoption massive du télétravail prend un grand coup de plomb dans l’aile. L’idée d’un travail hybride reste diversement appréciée.

La campagne de vaccination allant bon train aux USA, les grands de la Tech commencent à opérer une réouverture de leurs campus aux USA avec des volontés très diverses quand il s’agit d’offrir davantage de flexibilité à leurs employés.

Microsoft a ainsi commencé à rouvrir son campus américain dès le 29 mars. Un retour au travail très progressif avec une volonté d’offrir aux employés une flexibilité maximale quant au nombre d’heures en présentiel et en télétravail. Si l’éditeur « croit en la valeur de rassembler les gens sur le lieu de travail », il reste d’un autre côté déterminé « à offrir des espaces qui anticipent les différentes manières dont les équipes doivent travailler ensemble tout en offrant la flexibilité et l’agilité donc nous avons maintenant besoin ».

Google, qui avait préalablement encouragé ses employés à télétravailler jusqu’au 1er septembre 2021, vient d’annoncer son intention d’accélérer un retour anticipé mais progressif des employés sur ses campus dès le mois d’avril. L’éditeur a surtout montré peu de velléité à favoriser un télétravail plus généralisé. Dans un email aux employés, Sundar Pichai précise en effet que les employés qui voudraient télétravailler plus de 14 jours par an après le 1er septembre devront en faire la demande formelle. À partir de cette date, les employés qui auront demandé à pouvoir télétravailler seront quand même attendus au moins trois jours par semaine sur leur lieu de travail (même si des autorisations de télétravail total pourront être accordées dans des circonstances exceptionnelles). Et Google s’attend à ce que ses employés continuent à vivre à proximité de leurs lieux de travail.

De son côté, Amazon a annoncé un retour complet sur le lieu de travail à l’automne avec une reprise progressive durant l’été : « Les plannings de retour au bureau varieront selon les pays, en fonction des taux d’infection et de vaccination, et nous espérons que notre retour au bureau sera graduel ».

Dans une note aux employés, le leader du e-commerce se montre assez froid face aux nouvelles cultures hybrides évoquées par certains experts RH. « Notre plan est de revenir à une culture centrée sur le bureau comme base de référence. Nous croyons que cela nous permet d’inventer, de collaborer et d’apprendre ensemble de la manière la plus efficace possible ».

L’entreprise rappelle que « les bureaux d’Amazon restent ouverts et environ 10% de la population d’entreprises travaille actuellement depuis un bureau chaque jour. Restaurants, cafés et magasins dans nos bâtiments prévoient de rouvrir bientôt. »

Alors que tous les spécialistes RH entrevoient l’avènement d’un « bureau hybride » repensé pour offrir plus de flexibilité dans la gestion des temps de présence et dans le recours au télétravail, la nouvelle normalité des géants de la Tech s’annonce pour l’instant peu significativement différente de celle pré-pandémique. Mais de nos jours, les certitudes ne tiennent jamais bien longtemps… Alors qui sait ?