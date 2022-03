Selon l’étude ‘Small Business Software Buying Trends’ du comparateur d’applications métiers GetApp, menée auprès de 500 responsables d’achats au sein de PME, les personnes interrogées en France déclarent que les solutions de cybersécurité sont leur priorité (36%), même si elles représentent des investissements plus importants que les autres catégories de logiciel. Viennent ensuite les outils de gestion comptable et financière (33%), à ex-aequo avec les logiciels d’assistance informatique (33%), puis le support clientèle (31%), à ex-aequo avec les solutions de gestion de projet.

Et pour cause : les PME sont la cible de 77% des cyberattaques selon une étude du cabinet IDC. « 60% des PME subissant une cyberattaque déposent le bilan sous six mois », exposait il y a peu Hugues Foulon, le CEO d’Orange Cyberdefense.

66% du panel de l’étude de GetApp remplace ses logiciels au moins tous les deux ans. Cette fréquence est plus importante qu’auparavant, d’après 59% de ce panel.

Selon la moitié des personnes interrogées, l’obsolescence logicielle (l’absence de mise à jour notamment) est la raison principale d’acheter un nouvel outil, qui sera également plus en adéquation avec l’évolution de l’activité de la PME (46%).

Enfin, les principaux critères évoqués de sélection des solutions logicielles sont la sécurité de l’outil (avec une note de 4.02 sur 5), la facilité d’utilisation (3.99 / 5), le coût (3.87), le support client (3.87) et la formation ou soutien à la mise en œuvre (3.82).