Le spécialiste du recrutement et de l’expatriation Cooptalis publie son baromètre des métiers les plus recherchés en IT. Pour le réaliser, ses analystes ont travaillé sur les données de plus de 1000 entreprises Françaises proposant des offres d’emploi IT entre juillet et septembre 2021. Les résultats sont présentés sous la forme d’un top 20.

Les cinq métiers les plus recherchés sont :

– Développeur Front end (10% des demandes)

– Développeur Full Stack (8%),

– Data Analyst (7%),

– Devops/cloud ops (7%)

– SEO manager / traffic manager (6%).

Cooptalis souligne que la hiérarchie a beaucoup évolué sur 5 ans. Par exemple le chef de projet informatique, qui était le profil le plus recherché en 2016, pointe aujourd’hui en 8ème position. Les autres métiers qui constituaient le top 5 : architecte logiciel, community manager, responsable SEO et développeur logiciel n’apparaissent plus dans le classement, du moins sous ces intitulés.

Comme l’explique Cooptalis, les métiers se sont subdivisés : « du responsable SEO de 2016 on arrive aujourd’hui à une dizaine de spécialités dans le Growth marketing, du développeur « mobile » ou « web », on arrive au « front-end mobile », « back-end microservices », etc. On vit une subdivision quasi « biologique » des métiers historiques en ramifications de complexité … et donc de rareté. »

En regroupant les métiers, Cooptalis parvient à un classement en cinq grandes familles qui couvrent 80% des besoins. La famille des développeurs se classe bonne première devant les experts de la data et les métiers du cloud :

Autre précision importante donnée par le spécialiste du recrutement, les entreprises cherchent plus désormais à renforcer leur main d’œuvre que leurs cadres. « La problématique principale n’est plus pour les entreprises de définir ce qui est à produire, même si elle reste importante, mais d’avoir une main d’œuvre ultra qualifiée pour mettre en pratique et produire en masse. Beaucoup d’entreprises ont leurs cahiers des charges prêts mais pas les développeurs en nombre pour produire à temps leurs roadmap », expliquent les analystes.

En toute logique, c’est dans les entreprises non technologique mais qui ont du se digitaliser à marche forcée avec la crise du Covid que le besoins en profils IT sont les plus spectaculaire. Alors qu’ils sont déjà en tension dans les entreprises technologiques, dont la croissance est repartie de plus belle. Les métiers IT deviennent donc indispensables dans toutes les entreprises. Et plus que jamais, le besoin de tout sécuriser devient crucial. L’expert en cybersécurité devient ainsi le poste d’avenir qui monte. Bénéficiant du contexte post-Covid, il se confirme confirme comme le profil dont la demande ira croissante jusqu’en 2025 minimum estime Cooptalis.