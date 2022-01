Forrester table sur une accélération des dépenses IT des entreprises françaises et européennes en 2022. Selon ses prévisions, elles atteindront 1140 milliards d’euros en Europe, en progression de 5,4% après une hausse de 2,4% en 2021. La France devrait dépasser légèrement cette moyenne avec une hausse de 5,5% à 176 milliards d’euros. Le pays se positionne en termes de dépenses devant l’Allemagne (163,6 Mds€) mais est assez largement distancé par le Royaume-Uni (227 Md€).

Rapporté au nombre d’habitants, le volume de dépenses IT de la France représente 30% des dépenses globale. Sur la base de cet indicateur, elle se classe plutôt dans la deuxième partie du classement loin des deux champions que sont la Suisse (70%) et la Suède (60%).

De manière plus prospective, Forrester anticipe un taux de croissance annuel de 30% des dépenses cloud au cours des six prochaines années, qui pourraient ainsi représenter le tiers des investissements IT d’ici à 2030. La cybersécurité reste un autre moteur de croissance avec un rythme de progression de 17% par an.

Sur la partie équipements informatiques (PC, Tablettes et périphériques) toujours dynamisée par le travail hybride, Forrester prévoit une croissance de 2% en 2022 après 1% en 2021. Quant aux services de télécommunications, ils renoueraient avec une croissance de 0,7% après une baisse de 1,6% en 2021.

Enfin, les analystes rappellent que « l’Union européenne prévoit de produire un cinquième de l’offre mondiale en semi-conducteurs d’ici 2030 », ce qui aura pour effet de « renforcer les capacités de l’Europe en matière de cloud computing et de Edge ». Forrester prévoit ainsi que 80% des données européennes seront traitées à la périphérie (edge) en 2031 contre 20% en 2021.