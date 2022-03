Les entreprises investissent de plus en plus massivement dans le cloud et les PME ne font pas exception. Dans sa dernière étude « state of the cloud 2022 », Flexera relève que 53% des PME dépensent plus de 1,2 million de dollars par an en cloud public contre seulement 38% un an plus tôt. L’enquête a été réalisée fin 2021 auprès de 753 décideurs informatiques dans le monde. Flexera classe dans la catégorie des PME les entreprises de moins de 1000 employés.

Dans les grandes entreprises, elles sont 80% à dépasser ce niveau de 1,2 millions de dollars et même 11% à dépenser plus de 60 millions de dollars par an. Face à l’augmentation des dépenses dans les entreprises de toutes tailles, leur première priorité est à 59% d’optimiser et de réduire les coûts de leur utilisation existante du cloud. 57% veulent néanmoins investir pour migrer plus de charges de travail vers le cloud et 42% pour convertir des solutions sur site en solutions SaaS.

Flexera note par ailleurs un écart qui se comble entre les deux mastodontes du cloud public, AWS et Azure. Ils font jeu égal (47%) chez les entreprises qui opèrent des charges de travail importantes. Mais pour la première fois depuis la création de l’enquête il y a onze ans, le taux d’adoption d’Azure d’une année sur l’autre dépasse celui de son concurrent chez les entreprises qui opèrent quelques charges de travail (33% contre 30%) ou qui sont au stade de l’expérimentation (11% contre 10%).