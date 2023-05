AMD a dépassé les attentes des analystes au premier trimestre mais enregistre une baisse de 9% de son chiffre d’affaires à 5,4 Md$, le premier recul en près de quatre ans. Ses comptes passent aussi dans le rouge avec une perte nette de 139 M$ contre 786 M$ de bénéfices un an plus tôt et une perte diluée par action de 0,09 cents.

Ce retournement repose pour une large part sur l’effondrement du segment Client (PC), qui chute de 65% pour atteindre 739 M$. Contrairement au dernier trimestre de 2022, il n’est plus compensé par la forte croissance des puces pour les centres de données, segment désormais stable d’une année sur l’autre avec 1,3 Md$ de revenus. Le segment jeux est en baisse de 6% à 1,8 Md$. Le segment embarqué est le seul à se distinguer avec un bond de 162,5% à 1,6 Md$.

La PDG d’AMD Lisa Su s’est montrée particulièrement prudente pour le trimestre en cours en visant un chiffre d’affaires d’environ 5,3 Md$ et une marge brute ajustée de l’ordre de 50%. Des perspectives qui ont fait plonger l’action du groupe de plus de 9% mercredi en séance.

« Pour le deuxième trimestre, nous prévoyons une croissance séquentielle de nos segments Data Center et Client compensée par des baisses modestes dans nos segments Jeu et Embarqué », a précisé Jean Hu, le directeur financier d’AMD, dans un communiqué, qui prévoit une croissance plus soutenue au second semestre grâce au lancement de nouveaux produits et du redémarrage du marché des PC et serveurs.

Lisa Su a également ré-affiché sa confiance dans les perspectives à plus long terme. « Nous avons d’importantes opportunités de croissance à venir sur la base de la réussite de nos feuilles de route et de l’exécution de notre centre de données stratégique et de nos priorités intégrées, grâce à l’accélération de l’adoption de nos produits d’IA », a-t-elle déclaré.

Un discours qui rejoint celui d’Intel, encore plus chahuté au premier trimestre avec un recul de 36% de son chiffre d’affaires et une perte de 2,8 Md$, la plus importante perte trimestrielle de son histoire.