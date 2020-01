La généralisation de la la Blockchain dans la chaîne d’approvisionnement n’est pas pour demain si l’on en croit Gartner.

Jusqu’en 2022, 80% des initiatives de blockchain de la chaîne d’approvisionnement resteront à un stade de preuve de concept (POC) ou pilote estime le cabinet d’analyse. L’une des principales raisons de cette pause est que les premiers pilotes de blockchain pour ce secteur ont été calqués sur ceux qui ont réussi dans d’autres domaines, comme la banque et l’assurance, alors que la chaîne d’approvisionnement nécessite une approche différente. « Les chaînes d’approvisionnement modernes sont très complexes et nécessitent une connectivité et une agilité numériques entre les participants », explique dans un communiqué Andrew Stevens, directeur principal et analyste de la division Gartner Supply Chain. « De nombreuses organisations pensaient que la blockchain pouvait aider à naviguer dans cette complexité et ont poussé à créer des cas d’utilisation robustes pour la chaîne d’approvisionnement. Cependant, la plupart de ces cas d’utilisation ont été inspirés par des pilotes du secteur bancaire et des assurances et n’ont pas bien fonctionné dans un environnement de chaîne d’approvisionnement. »

Contrairement aux cas d’utilisation de la blockchain fintech hautement numériques, de nombreux cas d’utilisation de la chaîne d’approvisionnement devront capturer des événements et des données sur des produits physiques, des couches d’emballage et des actifs de transport. De plus, les responsables de la chaîne doivent comprendre comment ces événements peuvent être numérisés pour être partagés à travers un écosystème potentiel de parties prenantes compatible avec la blockchain.

« Aujourd’hui, les responsables de la chaîne d’approvisionnement ont commencé à traiter la blockchain dans le cadre d’une feuille de route technologique à long terme et d’une planification de la gestion des risques. Nous constatons qu’ils sont nombreux à adopter une vision de bout en bout plus large de leurs chaînes d’approvisionnement et cartographient toutes les exigences – depuis le sourcing jusqu’à la distribution finale en passant par la fabrication », estime l’analyste. « Le fait d’avoir la blockchain dans le cadre d’un portefeuille technologique global a créé des opportunités de collaboration interne dans de nombreux domaines potentiellement intéressés par la blockchain, tels que la logistique et l’informatique. »

Bien que la plupart des initiatives de blockchain n’aient pas survécu après la phase pilote, elles n’ont pas été inutiles.

Beaucoup de responsables qui se sont lancés dans l’aventure ont constaté qu’ils avaient désormais une vue d’ensemble plus complète de l’état de santé actuel de leur chaîne d’approvisionnement. Leur perception de la façon dont ils peuvent utiliser la blockchain a également évolué. Ils ont ainsi découvert ce qui doit changer dans leur organisation avant de passer à une exploitation réelle. « D’une certaine manière, la blockchain est un agent de collaboration. Cela oblige une organisation à évaluer continuellement à grande échelle si sa structure et ses employés sont prêts à adopter cette nouvelle technologie », conclut Andrew Stevens.