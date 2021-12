Dans sa nouvelle enquête sur l’état de l’informatique en 2022, Spiceworks (une place de marché reliant les fournisseurs IT aux organisations acheteuses) continue d’évaluer l’impact de la crise sanitaire sur l’évolution des budgets et des technologies. Elle a sondé pour cela 1 000 acheteurs de technologies dans des entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Voici les 6 tendances qu’elle identifie :

Plus d’optimisme sur l’activité

61 % des entreprises s’attendent à ce que leur chiffre d’affaires augmente en 2022. Seulement 8 % s’attendent à ce que les revenus diminuent.

Des budgets en hausse

La plupart des entreprises (53 %) prévoient d’augmenter leurs dépenses technologiques ou de maintenir les mêmes budgets (35 %) en glissement annuel.

Plus de budget pour le cloud et les services gérés

Le pourcentage du total des budgets informatiques consacrés aux services hébergés/ basés sur le cloud, devrait passer d’une année sur l’autre de 22 % à 26 % et les dépenses en services gérés de 15% à 17%. Le matériel et le logiciel restent en tête des budgets mais ils reculent respectivement de 33%à 30% et de 29% à 28%.

Investissement dans l’innovation et la cybersécurité

Les plans d’adoption des technologies émergentes, en particulier pour les nouvelles solutions de sécurité, ont considérablement augmenté en glissement annuel. Les dépenses se concentreront en priorité sur les outils de sensibilisation des employés (76%), les anti-ransomwares (76%) et les solutions d’authentification matérielle (68%). Par ailleurs 65 % des entreprises en Europe adopteront des solutions de sécurité Zero Trust et 55% des solutions de sécurité alimentées par l’IA.

Des achats contrariés par les pénuries

Plus de 40 % des entreprises s’attendent à des pénuries, à des hausses de prix, à des retards d’expédition et à des problèmes logistiques.

Des envies de mobilité

Environ un quart des professionnels de l’informatique prévoient de chercher ou de changer d’emploi en 2022. Parmi ces demandeurs d’emploi en informatique, 86% envisageront des rôles à distance.

En résumé :

Les entreprises s’attendent donc à ce que les défis liés à la pandémie se poursuivent en 2022. Malgré ces obstacles, elles sont optimistes quant à l’avenir et plus disposées à investir dans la technologie maintenant qu’au cours des deux années précédentes.

Spiceworks relève que 55% des entreprises ont accéléré leurs dépenses technologiques pour répondre aux besoins créés par la pandémie, en particulier pour faciliter le travail à distance. Elle estime que 25% des employés continueront de travailler à distance dans la période à venir, ce qui continuera de soutenir les dépenses.

D’une manière générale l’augmentation modeste des dépenses en 2021 devrait s’intensifier fortement en 2022.