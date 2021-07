Les actionnaires de Synnex ont donné à une écrasante majorité leur accord à la fusion avec Tech Data, ce qui donnera naissance au plus grand distributeur IT du monde. Selon un document réglementaire consulté par CRN, les partisans de la fusion représentaient 46.654.053 actions, contre 44.415 actions pour les opposants et 102.181 actions pour les abstentionnistes.

La transaction reste soumise aux conditions de clôture et aux feux vert habituels. « D’un point de vue réglementaire, nous avons reçu l’autorisation d’un certain nombre d’autorités gouvernementales et nous nous attendons à ce que le reste soit traité normalement. Comme on pouvait s’y attendre, la pandémie de Covid a entraîné quelques retards dans certains pays », avait indiqué la semaine dernière le CEO de Synnex, Dennis Polk (photo), lors de la présentation aux analystes des résultats trimestriels de la société.

C’est en mars dernier que les deux sociétés ont annoncé leur intention de fusionner dans le cadre d’un accord qui donnera naissance plus grand distributeur informatique mondial avec un chiffre d’affaires annuel de 57 milliards de dollars. La position de leader est actuellement occupée par Ingram Micro, acquis récemment par le fonds Platinum Equity pour environ 7,2 milliards de dollars auprès du conglomérat chinois HNA Group,

Une fois la fusion réalisée, probablement au second semestre, le nouvel ensemble sera détenu à 55 % par les actionnaires de Synnex et à 45 % par Apollo Global qui a racheté Tech Data en juin 2020 pour 5,4 milliards de dollars.

Le CEO de Tech Data, Rich Hume, prendra les rênes du nouveau colosse, Dennis Polk se voyant confier la présidence exécutive du conseil d’administration. « Nous tenons à remercier nos actionnaires pour leur soutien total à cette fusion », a déclaré ce dernier dans un bref communiqué. « Nous sommes impatients de terminer les étapes restantes pour conclure cette transaction. »

Le nouvel ensemble desservira environ 150.000 clients dans une centaine de pays à travers les Amériques, l’Europe et l’Asie-Pacifique, avec un portefeuille de plus de 200.000 offres de produits et de solutions provenant de quelque 150.000 fournisseurs. Sur une base pro forma, la future entité représente un bénéfice de 1,5 milliard de dollars avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA) et environ 4 milliards de dollars de dette.