La première usine européenne de fabrication interne de Lenovo a ouvert ses portes à Üllo en Hongrie. Couvrant près de 50 000 mètres carrés répartis sur deux bâtiments et trois étages, le nouveau site est l’une des plus grandes installations de fabrication de Lenovo dans le monde et change la donne pour le géant chinois.

« Nous avons franchi une étape importante dans l’optimisation et l’évolution de notre réseau de fabrication mondial », commente dans un communiqué François Bornibus, vice-président directeur et président EMEA de Lenovo. « L’emplacement bien connecté de la Hongrie nous rapproche beaucoup plus de nos clients européens afin que nous puissions répondre et soutenir leurs besoins tout en restant à la pointe de l’innovation. »

La ligne de production peut produire plus de 1 000 serveurs et 4 000 postes de travail par jour, pour fournir les clients dans toute la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Avant cette usine, Lenovo sous-traitait déjà une partie de sa production en Europe à Flextronics grâce à un partenariat élargi en 2009.

« Nous avons réalisé que, si nous faisons cela en interne, nous deviendrons beaucoup plus compétitifs du point de vue des prix, que nous pourrons ensuite relayer à nos clients », a expliqué Giovanni Di Filippo, président EMEA de Lenovo à nos confrères de CRN UK.

En effet, ce site va supprimer le coût du transport par conteneurs ou avions depuis la Chine, qui a fortement augmenté avec la multiplication des problèmes logistiques et d’approvisionnement. Le dirigeant de Lenovo s’attend de plus à une normalisation de l’approvisionnement en puces d’ici 6 à 7 mois.

« À compter de l’année civile 2023, nous pensons que nous reviendrons à une situation pré-pandémique. Et puis, bien sûr, tous les avantages que nous obtenons comme l’un des plus grands producteurs de la planète, nous pouvons ensuite le redonner à nos partenaires et bien sûr à nos clients », a précisé Giovanni Di Filippo.

Le constructeur chinois dispose désormais de plus de 35 sites de fabrication à travers le monde. Ses investissements lui ont permis de progresser de 7 places pour se positionner comme n°9 dans le Top 25 mondial de la chaîne d’approvisionnement de Gartner pour 2022.

Lenovo a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 16,7 milliards de dollars au quatrième trimestre, en progression annualisée de 7%. Sur l’ensemble du dernier exercice, son chiffre d’affaires a progressé de 18% à 71,6 milliards de dollars, avec un bénéfice net annuel supérieur à 2 milliards de dollars.