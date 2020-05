L’éditeur Neocase Software annonce une nouvelle levée de fonds de 6 millions d’euros menée par Entrepreneur Venture, aux côtés de Sofiouest, de l’équipe de direction et de l’actionnaire historique, Iris Capital.

Leader dans le domaine de la gestion des services RH depuis près de vingt ans, Neocase Software a étendu son offre et ses équipes dans des régions clés pour répondre aux besoins des grandes entreprises. Avec des bureaux et des équipes à Paris (où se trouve le siège de la société), Londres, Amsterdam et Boston, l’entreprise renforce aujourd’hui son offre et sa présence dans la région DACH (Allemagne et Europe de l’Est), au Royaume-Uni ainsi que dans les pays nordiques, où la société sert déjà des clients dans les secteurs de l’automobile, la sécurité et les services financiers. Neocase Software renforcera également ses équipes de R&D et de vente afin de développer et d’attirer les entreprises de taille moyenne. En effet, l’offre de numérisation des services RH a été initialement développée pour accroître l’efficacité des entreprises employant plus de 10 000 salariés et ayant des besoins RH à distance. L’entreprise utilisera donc les fonds pour alimenter son expansion et aider des structures intermédiaires en mettant son offre à disposition d’organisations de 1 500 employés et plus. Celle-ci permettra aux services RH de numériser et d’alléger leur charge de travail grâce à une plateforme HR Ready©.

Ce nouveau développement sera soutenu par un solide réseau de partenaires composé d’éditeurs de logiciels tels que Workday, Talentsoft, CoreHR et de sociétés de services telles que CGI, TCS, Sopra Steria, etc. Neocase Software sert aujourd’hui, directement et par l’intermédiaire d’intégrateurs, plus de 150 clients opérant dans 180 pays. Parmi ses références, on compte notamment Société Générale, Air France, Cap Gemini, Thales, WorldBank, Peugeot-Opel, Axa, Sandvik, UCB, Penn State University, Harrods, United Health Service, MGM Resorts, AG2R La Mondiale.

Didier Moscatelli, PDG de Neocase Software déclare : « Neocase Software est un expert mondial des services RH qui aide les entreprises à structurer la digitalisation de leurs employés. La numérisation des communications RH dans les grandes organisations est désormais un « must have » et nos 15 ans d’expérience dans les systèmes RH sont essentiels pour permettre aux entreprises de renforcer l’expérience de leurs employés. Cette nouvelle levée de fonds nous permettra de répondre à une forte demande des entreprises de taille moyenne pour notre solution SaaS et d’accroître nos efforts de R&D et de vente vers de nouveaux marchés tels que la région DACH, le UK et les pays nordiques. Nous nous réjouissons de ce nouveau chapitre aux côtés d’investisseurs solides tels qu’Entrepreneur Venture, Iris Capital et Sofiouest. »