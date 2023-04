À l’heure de la généralisation des applications SaaS, du Cloud et du télétravail, les entreprises réclament de pouvoir automatiser la connectivité et la sécurité entre leurs utilisateurs et leurs applications. C’est l’ambition de Managed SASE, une offre managée de services d’accès à distance sécurisés (traduction de Secure Access Service Edge) basée sur la technologie Cisco, que Nomios promeut depuis le printemps 2022. Une offre qui a déjà séduit des dizaines de clients, notamment des PME.