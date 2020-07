Après 21 ans de présence chez Dell dont 3 à la tête du channel mondial de la société, Joyce Mullen va quitter l’entreprise le 14 août prochain rapporte CRN. Elle part de sa propre initiative a-t-elle expliqué à nos confrères.

« C’était évidemment une décision difficile. J’ai l’impression de faire partie des meubles depuis 21 ans », a-t-elle affirmé. « J’ai pu contribuer à faire de Dell Technologies la grande entreprise quelle est actuellement. En prenant du recul et en parlant avec mon mari et mes enfants, il est devenu évident que je voulais devenir membre d’une équipe de direction de très haut rang dans une PME, et de faire de celle-ci une autre entreprise extraordinaire. J’ai eu de grandes opportunités chez Dell Technologies, et j’en suis vraiment reconnaissant, mais je veux recommencer ça dans une autre entreprise. » Elle a ajouté qu’elle ne savait pas encore quel serait son point de chute. « Il y a beaucoup de différence entre la taille de Dell et la taille d’une startup. Il y a là beaucoup de possibilités », a-t-elle déclaré. « Je suis sûr que je vais affiner cela au fur et à mesure. »

C’est Bill Scannell, le président des ventes mondiales et des opérations clients de Dell qui est chargé de lui trouver un ou une remplaçant(e). « Bill Scannell a encore plus d’expérience que moi, et il travaille avec les partenaires depuis très longtemps », a encore expliqué Jouce Mullen.

Bill Scannell n’aura pas droit à l’erreur, les partenaires (américains) se montrant assez inquiets comme l’ont constaté nos confrères. Ils sont de plus stupéfaits de ce départ soudain. D’autant, que ce départ est annoncé six mois à peine après celui de Marius Haas, le responsable des ventes globales de Dell Technologies, artisan en 2016 de la fusion des channels de Dell et d’EMC et de leur alignement sur celui de VMware.

Comme l’a expliqué un partenaire qui souhaite garder l’anonymat, cela fait beaucoup de changements pour le channel en 12 mois. « On a vu Bill Scannel prendre les choses en main, Marius partir avec d’autres et à présent Joyce. Je pense que tous les partenaires dans le monde se demandent qui Dell va choisir pour la remplacer. C’est une décision importante », a-t-il résumé.