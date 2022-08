Le conseil d’administration de Xerox annonce la nomination de Steven Bandrowczak au poste de CEO. Ce dernier occupait le poste par intérim depuis le décès de John Visentin en juin dernier. Jusqu’alors, en tant que président et directeur des opérations de la firme de Norwalk, Steve Bandrowczak était responsable de la stratégie opérationnelle mondiale en matière de logiciels et d’innovation ainsi que des fonctions de support commercial. Il a également été président de Xerox Holdings Corporation et de CareAR.

« Il a pris le relais lorsque Xerox avait le plus besoin de lui et a démontré sa capacité à diriger avec passion et empathie. Le conseil d’administration est convaincu que Steve est le bon leader pour faire progresser Xerox », commente James Nelson, président du conseil d’administration de Xerox, dans un communiqué.

Le communiqué précise que Steve Bandrowczak a rejoint Xerox en 2018 près avoir occupé les postes de chief operating officer et chief information officer chez Alight Solutions. Auparavant, il était en charge des technologies chez Sutherland Global Services. Précédemment, il était senior vice-president Global Business Services chez Hewlett-Packard. Il a également occupé des postes de direction au sein d’autres grandes entreprises de l’IT, parmi lesquelles Avaya, Avnet, Lenovo et Nortel.