Filiale du groupe irlandais BSO, la française Dataone annonce la construction du plus grand supercalculateur d’Europe en Isère. Adossé au groupe émirati Core42 et au géant américain des semi-conducteurs AMD, ce projet consiste à rénover deux anciens centres de données de DXC Technology situés non loin de Grenoble. L’investissement est estimé à quelques centaines de millions d’euros.

De 15MW en 2025, la puissance de ce supercalculateur pourrait passer à 400 MW dans deux ans, ce qui en ferait le plus grand d’Europe.