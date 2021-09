Selon IDC, au deuxième trimestre les dépenses mondiales consacrées aux systèmes de stockage OEM externes pour les entreprises ont augmenté de 9,7% par rapport à l’année précédente à 6,9 milliards de dollars. Les capacités livrées ont progressé de 27,9% pour atteindre 22,1 exaoctets.

Les revenus générés par le groupe de fabricants de conception d’origine (ODM) vendant directement aux centres de données hyperscale ont en revanche diminué de 7,7% pour s’établir à 6,4 milliards de dollars, alors que les capacités livrées ont augmenté de 13,8% à 88,7 exaoctets.

Les capacités totales du marché (OEM externe + ODM direct + stockage sur serveur) ont quant à elles augementé de 25,2% à 156,1 exaoctets.

« Le redressement du marché du stockage externe observé au premier trimestre a continué de manière encore plus forte au second », commente Zsofia Madi-Szabo, directeur de recherche, Infrastructure Platforms and Technologies chez IDC. « Le degré avec lequel la demande est revenue a été fortement influencé par le rythme auquel chaque économie régionale s’est remise des difficultés associées à la pandémie mondiale. »

Dell Technologies se place en tête des fournisseurs, représentant 26,8% du chiffre d’affaires mondial. Il devance HPE / H3C Group (10,9%). NetApp, Huawei et Hitachi affichent des parts de revenus de respectivement 9,9%, 8,9% et 4,9%. IBM, dont les revenus ont dégringolés de 36%, sort du top 5 avec 4,7% de parts de revenus.

Le marché des baies Tout Flash a généré 2,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours du trimestre et celui des baies Flash hybrides 2,8 milliards de dollars, avec une croissance respective de 7,6% et 13,3%

Le chiffre d’affaires du stockage a augmenté de 33,3% en Chine et baissé de 21,2 % au Japon, tandis que l’Asie/Pacifique (hors Japon et Chine) était en hausse de 15,4 %.

L’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), l’Europe centrale et orientale (ECO) affichant une croissance à deux chiffres de 26,0 %.

Les États-Unis ont augmenté de 5,9 % et le Canada de 29,5 %. L’Amérique latine a connu sa première croissance depuis le premier trimestre 2020, en hausse de 12,5%.

Top 5 Companies, Worldwide Enterprise External OEM Storage Systems Market, Second Quarter of 2021 (Revenues are in US$ millions) Company 2Q21 Revenue 2Q21 Market Share 2Q20 Revenue 2Q20 Market Share 2Q21/2Q20 Revenue Growth 1. Dell Technologies(a) $1,860.1 26.8% $1,689.7 26.7% 10.1% 2. HPE/H3C(b) $756.7 10.9% $659.7 10.4% 14.7% T3. NetApp* $685.0 9.9% $612.6 9.7% 11.8% T3. Huawei* $619.5 8.9% $489.0 7.7% 26.7% T5. Hitachi* $338.3 4.9% $352.4 5.6% -4.0% T5. IBM* $322.9 4.7% $504.6 8.0% -36.0% T5. Pure Storage* $287.4 4.1% $256.5 4.1% 12.0% Rest of Market $2,061.0 29.7% $1,752.8 27.7% 17.6% Total $6,930.8 100.0% $6,317.2 100.0% 9.7% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, September 9, 2021.

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide enterprise external storage market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or shipments among two or more vendors.

(a) Dell Technologies represents the combined revenues for Dell and EMC.

(b) Due to the existing joint venture between HPE and H3C, IDC is reporting external market share on a global level for HPE and H3C as « HPE/H3C » starting from 2Q 2016. Per the JV agreement, Tsinghua Holdings subsidiary, Unisplendour Corporation, through a wholly owned affiliate, purchased a 51% stake in H3C and HPE has a 49% ownership stake in the new company.