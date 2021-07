En perte de vitesse depuis plusieurs trimestres, le marché des infrastructures IT non cloud a connu de la croissance au premier trimestre. Les ventes de produits d’infrastructure de calcul et de stockage dédiées aux datacenters ont ainsi augmenté de 6,3 % en glissement annuel au cours de la période pour atteindre 13,5 milliards de dollars rapporte IDC. Cela ne marque toutefois pas un renversement de tendance complet puisque les infrastructures pour le cloud, y compris les environnements dédiés et partagés, ont quant à elles augmenté de 12,5 % d’une année sur l’autre à 15,1 milliards de dollars.

« Alors que le marché et le monde commencent lentement à sortir de la pandémie de Covid-19, les secteurs de l’économie qui avaient subi le plus de pertes de revenus renouent avec la croissance. Un impact durable sur l’infrastructure informatique sera une dépendance accrue aux plateformes cloud pour la fourniture d’applications commerciales, éducatives et sociales, ainsi qu’une concentration accrue sur la continuité des activités et la gestion des risques, aidant à conduire des initiatives de transformation numérique et à augmenter l’utilisation de modèles de prestation de services », explique le cabinet d’analyse dans un communiqué.

Les dépenses consacrées aux infrastructures cloud partagées ont augmenté de 11,6 % d’une année sur l’autre au premier trimestre, atteignant 10,3 milliards de dollars. IDC s’attend à ce que ces dépenses dépassent les débours en matière d’infrastructure non cloud dans un proche avenir. Les dépenses en infrastructure cloud dédiée ont de leur côté augmenté de 14,7 % (de 10,8% en Europe occidentale) en glissement annuel pour atteindre 4,8 milliards de dollars, dont 45,5 % ont été déployés dans les locaux des clients.

Côté fournisseurs, les taux de croissance les plus élevés sont ceux de Lenovo (38,2%) et Huawei (37,9%). Huawei, Lenovo et HPE/H3C ont par ailleurs chacun augmenté leur part de marché par rapport aux résultats du premier trimestre 2020 (voir tableau).

Sans surprise, IDC prévoit que l’argent consacré aux environnements cloud continuera à dépasser celui dépensé pour les infrastructures sur site. Pour l’ensemble de l’année 2021, les dépenses d’infrastructure cloud devraient ainsi grimper de 12,9% à 74,6 milliards de dollars, tandis que celles consacrées aux infrastructures non cloud devrait croître de 2,7% à 58,5 milliards de dollars après deux années de baisse.

Principaux fournisseurs, chiffre d’affaires des fournisseurs d’infrastructure cloud dans le monde, part de marché et croissance d’une année sur l’autre, premier trimestre 2021 (les revenus sont en millions) Compagnie Chiffre d’affaires du 1T21 (M$US) Part de marché au 1T21 Chiffre d’affaires du 1T20 (M$US) Part de marché au 1T20 Croissance des revenus au 1T21/1T20 1. Technologies Dell 2 467 $ 16,9% 2 422 $ 18,6% 1,9% 2. HPE/H3C(a) 1 637 $ 11,2% 1 386 $ 10,6% 18,2% T3. Inspur/Inspur Power Systems(b) * 1 022 $ 7,0% 915 $ 7,0% 11,7% T3. Lenovo * 994 $ 6,8% 719 $ 5,5% 38,2% T5. Huawei * 460 $ 3,1% 334 $ 2,6% 37,9% T5. Cisco * 393 $ 2,7% 374 $ 2,9% 5,1% T5. IBM * 321 $ 2,2% 301 $ 2,3% 6,9% T5. NetApp * 305 $ 2,1% 301 $ 2,3% 1,4% ODM direct 5 358 $ 36,6% 4 851 $ 37,2% 10,5% Reste du marché 1 667 $ 11,4% 1 427 $ 11,0% 16,9% Revenu total des fournisseurs 14 624 $ 100,0% 13 028 $ 100,0% 12.3% Suivi trimestriel de l’infrastructure d’entreprise dans le monde d’IDC : Déploiement des acheteurs et du cloud, T1 2021

Remarques:

* IDC déclare une égalité statistique sur le marché mondial de l’infrastructure informatique cloud lorsqu’il existe une différence d’un pour cent ou moins dans les parts de revenus des fournisseurs entre deux fournisseurs ou plus.