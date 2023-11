Agréé depuis un an par Offensive Security (OffSec) pour commercialiser et dispenser à titre exclusif sur le territoire français sa certification de piratage éthique OSCP (OffSec Certified Professional) – ainsi que l’ensemble de son catalogue –, Devensys Cybersecurity vient d’obtenir l’extension de cet agrément pour toute l’Afrique francophone.

Basée sur Kali Linux, la distribution Linux de référence des hackers, dont la maintenance est également assurée par Offensive Security, l’OSCP est considérée comme l’une des certifications les plus pointues et les difficiles à obtenir en matière de tests d’intrusion.

Cette extension de son partenariat avec Offensive Security, dont il est partenaire Gold, conforte l’activité formation de Devensys Cybersecurity. Également agréé EC-Council, plus important organisme de certification de cybersécurité au monde, pour dispenser sa certification de piratage éthique CEH (Certified Ethical Hacker), le pure player cyber montpellierain a enregistré une forte accélération de son activité formation ces derniers temps.

L’entreprise est sollicitée y compris par ses concurrents pour partager son savoir – ce qu’elle fait volontiers. Elle contribue ainsi à former les équipes de deux des trois principaux opérateurs télécoms français et son expertise OSCP lui a valu de signer des accords cadres avec de grandes entreprises (notamment des banques française). L’entreprise a développé une suite d’outils d’automatisation de campagnes d’attaques sociales à des fins de sensibilisation et forme au phishing par e-mail.

Outre la formation, Devensys Cybersecurity propose des prestations de Red Team, de SOC externalisé, audits de sécurité et déploiement de projets. Créée en 2012, l’entreprise a réalisé 5,7 M€ de chiffre d’affaires en 2022 et devrait dépasser les 7 M€ cette année avec un effectif qui vient de franchir le cap des 50 salariés.

En photo : Léo Gonzales président co-fondateur de Devensys Cybersecurity